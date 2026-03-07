元女優の坂口杏里さん（35）の激変した姿が話題となっている。



【写真】手の甲にタトゥーが入った坂口杏里さん

ゲイバーを経営しているという新宿二丁目のウヅちゃんさんのTikTok動画に坂口杏里さんは登場した。動画内では、ふっくらした様子の杏里さんは手の甲にタトゥーが施し、新宿二丁目のウヅちゃんさんに手を引かれながら歩いていた。



SNSでは、「健康的な御姿になられましたね」「楽しそうで良き」「杏里ちゃんが楽しそうで良かった」「やっと居場所見つかったね」「GOOD」「誰かに似てる！」などのコメントがあった。



坂口杏里さんは女優の坂口良子の娘として1991年に生まれた。2世タレントとして活躍したほか、映画に主演するなどした後、2016年に成人向け作品の女優としてデビューした。2017年には自身のインスタグラムで芸能界引退を宣言し、「キャバ嬢として頑張ってやっていきたい」と報告した。その後、BreakingDown6でへずま嫁と対戦し、判定負けした。2022年に元女性で格闘家の福島進一さんと結婚したが、23年に離婚。25年9月に25歳上の一般男性との再婚を発表し、同年11月に離婚したことを報告した。