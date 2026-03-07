【ロフト】5％オフでお買い物できるのは嬉しい...！3月13日までお得な「ロフトク」開催中だよ。

ロフトは、2026年3月7日から13日までの期間、5％オフで買い物ができるお得な週間「ロフトク」を開催しています。

アプリ会員限定のお得企画

ロフトアプリ会員限定で開催する「ロフトク」。1週間限定でお買い物が5％オフになります。

クーポンは、1回の購入金額が税抜1000円以上で使えます。期間中は何度でも使うことができますよ。

対象店舗は、全国のロフト・ロフトネットストア・MoMA Design Store各店です。辻堂ロフトは、「リニューアルオープン記念ロフトク5％OFFクーポン」が配信されます。

なお、ロフトアプリの他のスタンプクーポン割引・特典・サービスとの併用はできません。

また、値下商品・配送料・加工修理代・レジ袋代・ラッピングサービス代・カタログギフト・Apple純正アクセサリなど、クーポンを利用できない商品や売場があります。

クーポンの受け取りには、会員情報（生年月日・メールアドレス）の入力と、利用する店舗を「お気に入り店舗」に登録する必要があります。

気になっていた商品をお得にゲットするチャンスですよ。

※画像は公式サイトより。

