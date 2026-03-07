6日に行われたワールドベースボールクラシック（WBC）の日本‐台湾戦。試合は2回表、侍ジャパンの攻撃で一気に動いた。大谷翔平の満塁弾が口火を切り、侍ジャパンが一挙10得点の猛攻。3回表にも3点を入れ、投手陣も計5人による零封リレーを見せるなど、連覇に向けて好発進となった。

序盤から一方的な試合となり気落ちする台湾ファンも多かったろうが、健気に笑顔を振りまき観客の目を引いたのが、台湾代表を応援するチアガールたちだ。

台湾では、実際に野球をプレイする選手もさることながら、それ以上に彼女たちの活躍や移籍の方が話題をさらうこともあるといい、注目を集める存在だ。その魅力はどこにあるのか。



「プレミア12」での優勝もあり、台湾のWBC熱は高い。開幕前日から、東京ドーム前には多くの台湾ファン・報道陣が押し寄せていた ©濱川太一

各チームからチアを6人ずつ選抜「ドリームチーム」のメンバーが東京に襲来

6日の試合で元気たっぷりの応援を披露したのは、台湾プロ野球の全6球団から選抜されたチアガールからなる「CT AMAZE」のメンバーたちだ。

各チームから6人ずつ、計36人のメンバーのうち12人が来日している。6日の日本戦前には、東京スカイツリーで開催しているイベント「ワールドベースボールクラシック 東京ファンゾーン presented by ディップ」の開幕イベントにも出演して話題を呼んだ。

内野席のステージ上などに立ち応援を盛り上げる彼女たちの存在は、台湾野球になくてはならない風景の一つといえる。

人気の理由はその愛らしさだけでなく、ファンとの驚くほどの距離の近さにもある。

WBC開幕前日の4日、東京ドーム周辺では、メンバーがファンと写真撮影をしたり、サインに応じたりする姿があった。ファンにとっては高嶺の花ではなく、「手が届く」アイドルといった存在なのだろう。高い人気もうなずける。

台北から観戦に来た李碰霖さんは、台湾のチア文化について「これが台湾式の応援スタイル。ファンと間近に踊って、選手たちを盛り上げるためになくてはならない存在です」と話す。

台中から訪れた楊光中さんは「一番好きなチアガールは今回東京に来ている林襄（リンシャン）。本当にきれいでみとれてしまう」と笑顔で話した。

華やかな活動の裏で……

台湾プロ野球のチアガールたちは華やかさの裏で、プレッシャーに耐えながら、人気を獲得するために懸命の努力をしているという。

チアガールたちのシビアな「収入事情」

台湾現地メディア「三立新聞」の報道によると、チアガールの球場での出演料は、1試合約6000元が相場で、月収換算で4万〜6万元（約20万〜30万円）程度。オフシーズンには2万元（約10万円）に落ち込むケースもあるといい、球場外での活動が主戦場になるのだそう。

多くのチアガールたちは収入を増やすために、ライブ配信のライバーを兼業したり、外部の商業公演に参加するなどしているという。

知名度が上がるほど商業公演のギャラも高額になっていくため、メンバーたちにとってチア活動は、知名度を上げて広告出演やタレント活動へと幅を広げていくための大切なステップになっているようだ。直近では日本でも「龍角散ダイレクト」のCMに、台湾プロ野球チーム・中信兄弟のチア「熱情姐妹」に所属する峮峮（チュンチュン）が出演している。

「契約金5000万円」チアの移籍がニュースになることも

チアガールが別球団に移籍するニュースは、時にプロ野球選手本人のトレード以上に関心を集めることも。

象徴的だったのが、2024年に起きた「2大エース」の電撃移籍である。

韓国出身のトップチア・李多慧（イ・ダヘ）と今大会の来日メンバーでもあり圧倒的人気を誇る林襄が、そろって名門であり楽天モンキーズのチア「楽天ガールズ」を退団し、ライバル球団・味全ドラゴンズの「ドラゴンビューティーズ」へ移籍。このニュースは連日メディアを賑わせ、移籍に伴う「契約解除金」の存在まで取り沙汰されるなど、トップアスリートさながらの扱いとなった。

近年では、実力派の韓国人チアを破格の条件で呼び寄せる事例も増えている。韓国メディアなどの報道によると、注目を集める人気メンバーの台湾移籍に際しては、契約金が1000万元（約5000万円）に達するとの憶測も飛び交った。

球団側にとっても、人気チアの存在は観客動員数やグッズ売り上げに直結するため、無視できない存在。チアガールの去就は、単なるメンバー交代の域を超え、球団のブランド力や経済力を象徴する熾烈な争奪戦といえそうだ。

台湾プロ野球になくてはならない存在

現在の台湾プロ野球におけるチアガール人気は、台湾独自の文化とも深く関わっているようだ。

台湾取材の経験が長いジャーナリストの野嶋剛さんは、台湾のチア文化について「韓国プロ野球のチア文化を参考にしたのでは」としつつ、「台湾らしさがすごく出ている」と指摘する。

台湾では地方のお祭りや葬儀でトラックの荷台に乗った女性がポールダンスを披露する、といった伝統的な賑やかしの習慣があり、チアガールもこうした「お祭りを盛り上げるショー」の延長線上と見ることができるという。

台湾プロ野球は、1990年代後半以降、野球賭博や八百長問題などで長期的に人気が低迷していたが、球団改革や選手の育成、2024年に優勝を果たした「プレミア12」を含めた国際大会での活躍などで観客数が徐々に回復。特にプレミア12初優勝の影響はかなり大きく、2025年シーズンは史上初めて、1試合あたり平均観客動員数が1万人を上回った。

関係者からは「ため息」も……

こうした野球人気の追い風を受けて、球団の財政状況も改善し、チアガールを雇用・演出する余裕が生まれている。

直近では、2023年に台湾初のドーム球場となる台北ドームが完成し、売店（スタジアムグルメ）などの質も向上。チアを含めた「野球観戦体験」全体のクオリティーが上がっているという。

野嶋さんは、こうしたインフラの整備とチアガールの人気を受け、日本からの「野球観戦ツアー」が新たな観光コンテンツになるポテンシャルにも言及する。

一方で、台湾プロ野球関係者からは、こんな本音も聞かれるのだとか。

「野球そのものよりもチアガールが注目を集める状況は勘弁してほしい」

彼女たちの存在は、選手にとっても、良い意味でのプレッシャーになっているのかもしれない。

（濱川 太一）