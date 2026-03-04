この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜあの人は急に態度を変えるのか？「舐めた態度」をとる人の意外な正体と、絶対にやってはいけないNG対応

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、「【衝撃】舐めた態度をとる人の正体とは？心が子どもの心理と対処法がこれだ！」と題した動画を公開した。人間関係において他人を見下し、不快な態度を取ってくる人物の心理的メカニズムと、それに対する具体的な対処法について解説している。



Ryota氏はまず、他人を舐めた態度で扱う人物の最大の特徴として、「人間関係を対等ではなく、優劣で見ている」点を挙げる。彼らは相手が自分より「優れているか、劣っているか」という基準でしか他人を認識できないため、優れている相手には称賛を送る一方で、劣っていると判断した相手には「攻撃してもいい」「どうでもいい」という認識で接してくるという。その典型的な行動パターンとしてRyota氏が指摘するのが、極端な「手のひら返し」である。相手の社会的地位や背景を知った途端に態度を一変させる行為は、自分を利用して優位性を保ちたいという心理の表れであり、Ryota氏はこれを「虎の威を借る狐」と表現した。



さらに動画では、こうした歪んだ心理の根底にあるものとして、アドラー心理学の「優越コンプレックス」という概念を紹介している。これは「自分はもっと優れていなければならない」という思い込みと、現実の自分とのギャップに対する恐れから生じるもので、見せかけの優越感を演出するために他者を見下す行動に出るのだという。Ryota氏は彼らの正体を「精神年齢が子ども」であり、自分に自信がない弱い人間だと分析する。



では、こうした人物にターゲットにされないためにはどうすればよいのか。Ryota氏は「外見を整えること」と「孤立しないこと」の重要性を説く。彼らは視覚情報から「弱そう」「大人しそう」と判断した相手を狙う傾向があるため、服装や立ち振る舞いで堂々とした印象を与えることが抑止力になる。また、背後に相談できる人間関係があることを匂わせることで、相手に警戒心を抱かせることも有効な手段だと語った。



動画の終盤でRyota氏は、最も効果的な復讐方法は「相手にせず、自分が幸せに生きること」だと結論付けている。相手の挑発に乗って同じ土俵で戦うのではなく、淡々と自己成長を続け、人生を充実させることこそが、相手にとって最大のダメージになると解説した。