犬の『体勢』からわかる心理4つ 気持ちを読み取るコツや注意すべきポーズまで
犬の体勢からわかる心理
犬は言葉を話すことはできませんが、様々な方法で気持ちを表現してくれています。「体勢」も気持ちを表現するための方法のひとつです。
体勢から犬の気持ちを読み取ることができるようになると、体調不良や病気や怪我にもいち早く気づくことができるようになります。
愛犬と飼い主のコミュニケーションもより円滑に行われるようになるでしょう。
1.体をゆったりと伸ばして伏せているとき
犬が体をゆったりと伸ばして伏せているときは「安心」のサインです。
両手を伸ばし、体の力は抜け、表情もやわらかいのではないでしょうか。周囲の環境にも不安や緊張がなく、目の前にいる飼い主への安心や信頼も厚いのでしょう。
肉球が見える体勢で後ろ足を伸ばす犬もいます。すぐには立ち上がることができない体勢です。余程の安心感があるからこそできる体勢でしょう。
2.お腹を見せて仰向けに寝転がっているとき
犬がお腹を見せて仰向けに寝転がっているときは、「スキンシップがしたい」「甘えたい」「構ってほしい」などのサインです。
急所であり、命にも関わる危険性の高い部位を見せているのですから、不安や警戒する気持ちは一切ないと言っても過言ではありません。
犬それぞれに好みはあるかと思いますが、お腹（下の方）を撫でられることよりも、胸の辺りを撫でられることの方が好きな傾向にあるようです。
3.両手を伸ばしておしりを高く上げているとき
犬が両手を伸ばしておしりを高く上げているときは、「一緒に遊ぼう！」のサインです。
この体勢は“プレイバウ”と呼ばれており、犬が遊びに誘っているときのポーズです。犬同士でもよく見られますが、人間を遊びに誘いたいときにも見せてくれます。
体を動かしたくて、一緒に遊んでほしくて、少し興奮気味であるときにもよく見られるポーズです。
犬がこの体勢であるとき、過度な興奮がある場合には、落ち着かせる対応をしてから一緒に遊びましょう。
4.ピンッと背筋を伸ばして体を強張らせているとき
犬がピンッと背筋を伸ばして体を強張らせているときは、「警戒」「自己主張」「威嚇」のサインです。
背筋を伸ばすことで少しでも体を大きく見せようとしているのでしょう。
対象である他人や他犬に向かって急に走り出してしまうことがあります。攻撃をしてしまうことがあります。お散歩中の愛犬にこの体勢が見られたときは、リードを短く持ち直しましょう。
他犬にこの体勢が見られたときは、「これ以上は近づかないで」というサインでもありますので、すぐにその場を立ち去るようにしましょう。
犬の気持ちを読み取るコツ
体勢に限らず、耳の動き・しっぽの動き・表情・仕草・態度・鳴き声なども合わせて判断することで、より犬の気持ちを理解しやすくなります。
また、愛犬の普段の様子をよく観察することが大切です。どんなとき、どんな体勢をし、どんな気持ちを表現しているのか、犬それぞれに違いがあるためです。
注意すべきポーズ
犬が体を強張らせて静止しているときは要注意です。近づくと飛びかかることがあります。触れると咬みつくことがあります。犬を刺激することがないようにしましょう。
まとめ
犬の体勢からわかる心理を4つ解説しました。体をゆったりと伸ばして伏せているとき お腹を見せて仰向けに寝転がっているとき 両手を伸ばしておしりを高く上げているとき ピンッと背筋を伸ばして体を強張らせているとき
愛犬の体勢をよく観察しつつ、「今どんな気持ちでいるのかな…」と考えながら接することは、犬にとっても安心感につながります。
愛犬が安心して過ごせていることが分かれば、飼い主も安心できますし、お互いが快適な暮らしを送ることができるでしょう。