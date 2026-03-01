ブライトンvsN・フォレスト スタメン発表
[3.1 プレミアリーグ第28節](AMEXスタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 22 三笘薫
FW 25 ディエゴ・ゴメス
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 7 ソリー・マーチ
MF 17 カルロス・バレバ
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 5 ムリーロ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 7 カラム・ハドソン・オドイ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 21 オマリ・ハッチンソン
FW 19 イゴル・ジェズス
控え
GK 18 アンガス・ガン
DF 23 ジャイール・クーニャ
DF 25 ルカ・ネッツ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 14 ダン・エンドイェ
FW 29 ディラン・バクワ
監督
ビトール・ペレイラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
