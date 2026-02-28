【小倉4R】4億円ホースが障害で大差圧勝！ホウオウプロサンゲが初勝利

2月28日、小倉競馬場で行われた4R・障害4歳上未勝利（芝2860m）は、小野寺祐太騎乗の3番人気、ホウオウプロサンゲ（牡5・栗東・矢作芳人）が快勝した。大差の2着にホウオウユニコーン（牡7・美浦・奥村武）、3着に1番人気のマグナレガリア（牡5・美浦・相沢郁）が入った。勝ちタイムは3:14.5（稍重）。

2番人気で黒岩悠騎乗、ゴーツウキリシマ（牝6・栗東・牧田和弥）は、4着敗退。

2021年セレクトセールで4億1000万円（税別）

小野寺祐太騎乗の3番人気、ホウオウプロサンゲが障害競走で圧巻の走りを披露し初勝利を挙げた。2021年のセレクトセールで4億1000万円（税別）の高額落札価格が話題となった同馬。レースでは序盤から安定した飛越を見せると、最終障害を越えてからはさらに後続を突き放し、そのまま大差をつけてゴール。新たなカテゴリーで能力の高さを証明する圧勝劇となった。

ホウオウプロサンゲ 20戦5勝

（牡5・栗東・矢作芳人）

父：キズナ

母：セルキス

母父：Monsun

馬主：小笹芳央

生産者：ノーザンファーム