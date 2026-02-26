この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「子どもの行動で分かる自分の評価基準」と題した動画を公開。「自分の子育てはこれでいいのか」と不安になる親に向けて、安心材料となる具体的な指標を解説した。



高松氏はまず、子供の行動は親の影響よりも「持って生まれた個性」が勝ると前置きしつつ、親が安心できる指標として7つの行動を提示した。それは、(1)主体性、(2)自己管理能力、(3)知的好奇心、(4)チャレンジ精神、(5)社会性、(6)思いやり、(7)自己表現力である。これらは勉強の成績とは異なり、数値化しにくい非認知能力と呼ばれるものに近い。



動画内では具体的な行動例も紹介された。「知的好奇心」について、高松氏は勉強に限らず「食わず嫌い」をしないことも重要な指標だと語る。「食べてみないと味が分からないのと同様、何事も試してみる姿勢が知的好奇心の表れ」だと独自の視点を展開した。また、「自己表現力」に関しては、日本人の親がつい子供の気持ちを「察してしまう」傾向にあることに言及。あえて分からないふりをして「どうしたの？」と問いかけることで、子供に言葉で感情を表現させる機会を与えるべきだと提案している。



さらに高松氏は、将来の大学受験を見据えた際に最も重要なスキルとして「PDCA（計画・実行・評価・改善）」のサイクルを回す能力を挙げた。これは勉強だけでなく、ゲームやスポーツなど子供が「好きで達成したいと思うこと」で練習可能だという。「目標を立て、計画し、行動する経験そのものが自己管理能力や主体性を養う」と論理的に解説した。



高松氏は最後に「7つの行動全てができている必要はなく、一つでもあれば素晴らしいことだ」と強調。完璧を求めず、これらの指標を通して親自身が自分の子育てを肯定的に評価してほしいと締めくくった。