この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「内見、駅まで車で迎えに行きますよ！」という不動産屋さんの親切な提案。実はここに、中古戸建て購入で後悔しないための「最大の落とし穴」が潜んでいます。

今回は、建築士でありホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんと、不動産のプロであるさくら事務所取締役副社長COOの山本直彌さんが、建物に入る前に絶対に見落としてはいけない「街と生活の真実」を解説します。



■ 理由1：不動産屋は「デメリット」を避けて通るから

不動産屋さんの車に乗ってしまうと、あなたの「生活のリアル」は車窓から消えてしまいます。

・プロの「黄金ルート」：仲介会社の営業マンは、物件への道のりを熟知しています。あえて道幅が広く、運転しやすい道、綺麗に見えるルートを選んで案内するように教わっていることも少なくありません。

・見えなくなる不便さ：自分の足で歩かないと、駅からの急な坂道、夜道の暗さ、車での離合が困難な極細の路地、切り返しが難しい駐車場までの動線といった、「住んだ後に毎日直面するストレス」に気づくことができません。



■ 理由2：「駅徒歩〇分」は利便性を表していないから

不動産ポータルサイトに載っている「スーパーまで3分」という情報は、あくまで距離の話。生活の質（QOL）は位置関係で決まります。

・帰り道の動線チェック：そのスーパーは「駅から家までのルート」にありますか？ 逆方向にあると、買い物一つのために家とスーパーを往復する羽目になります。

・通学路の安全性：学校まで近くても、途中に大型トラックが激しく行き交う大通りはないか。自分の足で歩くことで、リセール（売却）の際にもネックになりそうな「周辺環境のリスク」を肌で感じることができます。



■ プロが実践する「内見を成功させる3つの裏技」

建物自体のコンディションと同じくらい、情報の「裏側」を読み解くことが大切です。

1. 「足で情報を稼げない」時は売主を頼る

時間がなくて歩き回れないなら、その場所にずっと住んでいる売主さんに直接聞くのが一番です。「一番安くて人気のスーパーはどこですか？」「実はみんなが使っている便利な近道はありますか？」といった質問が、生活のイメージを具体的にしてくれます。

2. 「物件状況等報告書」と「設備表」は事前に入手

物理的な不具合だけでなく、心理的なリスク（事件・事故）や近隣の嫌悪施設の有無、さらには「雨漏りの過去」まで、売主が告知する書面を必ず確認しましょう。これらを早めに出してくれる物件は、売主側の誠実さのバロメーターにもなります。

3. ポータルサイトの「取引態様」をチェック

プロの着眼点：取引態様が「仲介」なら、エージェントを選べる 広告を出している会社以外でも、信頼できるエージェントを通じてその物件を検討できるケースが多いです。メリットしか言わない会社ではなく、リスクまで正直に話してくれるプロを味方につけましょう。



【まとめ】建物を見る前に「生活」を見よう！

中古戸建ての購入は、建物という「箱」を買うだけでなく、そこでの「暮らし」を買うことです。車に乗せられて現地へ直行するのではなく、あえて駅からトボトボと歩いてみる。そのひと手間が、数千万円の買い物での失敗を防ぐ最強の防御策になります。

建物の内部に重大な欠陥がないか、見えない屋根裏や床下までしっかり確認するためには、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを「お家の健康診断」として活用しましょう。

街の状態と建物の状態、その両方を納得した上で、後悔しない家選びを実現しましょう！