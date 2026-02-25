É±Ï©¤Î3/7¡¦8HG¤ËTikToker¤ÎÈ¬ÌÚº»µ¨¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª
¡¡25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤Ï¡¢3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥Ê¡¦¥¦¥¤¥ó¥¯ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè18Àá²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥ºÀï¤Ë¡¢È¬ÌÚº»µ¨¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°15Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TikTok¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ó¼«¿È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÆ°²è¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡ÖSV¥êー¥°±þ±ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ëGLION ARENA KOBE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAME 2025-26 KOBE¡×¤Ë¤âÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î½Ð±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¸åÆü¥Ûー¥à¥²ー¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«Â³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£