女子日本代表がW杯予選に向けて始動…ゲインズHC「目標は“勝つこと”それ以外に意味のある目標はない」

日本バスケットボール協会（JBA）は2月22日、3月に行われるFIBAワールドカップ予選トーナメントに向け、味の素ナショナルトレーニングセンター (東京都北区) にて行われている女子日本代表合宿を公開した。

今回の合宿に招集されたのは国内外で活躍する18選手。19日にはコンディション不良の栗林未和（東京羽田ヴィッキーズ）に代わり奥山理々嘉（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）の追加招集と、22日には同じくコンディション不良で赤穂ひまわり（デンソーアイリス）が離脱することも発表された。

指揮官になり2年目を迎えたコーリー・ゲインズヘッドコーチは、「私は2年目と言われますが、実は2009年からここにいます。シン・オガ（大神雄子）がフェニックス・マーキュリーでプレーしていた時から、日本に関わってきました。それくらい長く日本にいます。目標は“勝つこと”です。それ以外に意味のある目標はありません。ワールドカップ予選を勝ち抜き、オリンピックに出場すること。勝たなければなりません。それが私たちの目標です」と、長く携わってきた日本代表で、揺るがない勝利への信念を持って挑む姿勢を見せた。

発表された合宿参加メンバーの一覧は以下の通り。

▼日本代表合宿招集メンバー



＜選手＞18名



髙田真希（C／185センチ／36歳／デンソーアイリス）



渡嘉敷来夢（C／193センチ／34歳／アイシンウィングス）



町田瑠唯（PG／162センチ／32歳／富士通レッドウェーブ）



宮澤夕貴（PF／183センチ／32歳／富士通レッドウェーブ）



林咲希（SG／173センチ／30歳／富士通レッドウェーブ）



梅沢カディシャ樹奈（C／188センチ／27歳／ENEOSサンフラワーズ）



馬瓜ステファニー（SF／182センチ／27歳／CASADEMONT ZARAGOZA）



山本麻衣（PG／163センチ／26歳／トヨタ自動車アンテロープス）



奥山理々嘉（SF／180センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



今野紀花（SG／179センチ／25歳／デンソーアイリス）



東藤なな子（SG／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



樋口鈴乃（PG／164センチ／24歳／日立ハイテククーガーズ）



平下愛佳（SF／178センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



舘山萌菜（SF／178センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）



朝比奈あずさ（PF／185センチ／22歳／筑波大学4年・トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



薮未奈海（SG／178センチ／21歳／デンソーアイリス）



都野七海（PG／159センチ／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



田中こころ（PG／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）

＜スタッフ＞



チームダイレクター：小栗弘（JBA）



ヘッドコーチ：コーリー・ゲインズ（JBA）



アシスタントコーチ：宮田知己（JBA）



アナライジングコーチ：伊藤恭子（デンソーアイリス）



プレーヤーディベロップメントコーチ：ブライアン・フィンリー（JBA）



通訳：下條海（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：臼井智洋（JBA）



アスレティックトレーナー：荻野まゆみ（JBA）



アスレティックトレーナー：宮口佳子（S-Lifeはりきゅう院）



アスレティックトレーナー：山本愛乃（JBA）



チームマネージャー：古海五月（JBA）



チームマネージャー：小松佳緒里（ENEOSサンフラワーズ）



テクニカルスタッフ：有賀早希（富士通レッドウェーブ）

女子日本代表は3月11日から17日まで行われる『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』に出場。この予選では全24チームが4都市で6チームに分かれ総当たりのリーグ戦を行い、各都市大会で上位4チームの合計16チームがワールドカップ本戦の出場権を獲得する。

ワールドカップ予選開催地とチーム分けは以下の通り。

▼FIBAワールドカップ予選出場国（）内は2025年8月8日時点のFIBAランキング



開催地：トルコ・イスタンブール



出場国：日本（11）、 オーストラリア（2）★、 カナダ（7）、トルコ（16） ハンガリー（20） アルゼンチン（27）

開催地：フランス・リヨン



出場国：フランス（3）、ナイジェリア（8）★、ドイツ（12）★、韓国（15）、コロンビア（19）、フィリピン（39）

開催地：プエルトリコ・サンファン



出場国：アメリカ（1）★、スペイン（6）、プエルトリコ（13）、イタリア（14）、ニュージーランド（21）、セネガル（25）

開催地：中国・武漢



出場国：ベルギー（5）★、中国（4）、ブラジル（9）、チェコ（17）、マリ（18）、南スーダン（55）



★は大陸カップ優勝または開催国として本戦出場決定国

