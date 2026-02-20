「なにかいい映画ない？」映画好きたちが繰り返し観てしまう「手に汗にぎる」名作3選







「ドキドキしたい」ときの映画【3選】

『アバウト・タイム愛おしい時間について』（2013）

恋する二人からあふれ出る多幸感

タイムトラベルの能力を持つ家系に生まれた青年が、過去に戻って、想いを寄せる女性との関係を進展させようと試みるロマンティックコメディ。監督は『ラブ・アクチュアリー』（2003）などで知られる恋愛映画の旗手、リチャード・カーティス。



「失敗を繰り返してもアプローチし続ける彼の姿は、ツッコミながらも応援したくなります。」（Lilas/HARDY NOIRプレス・田井美也子さん）







『グーニーズ』（1985）

© 1985 Warner Bros. Inc. All Rights Reserved.

好奇心旺盛な幼少期を思い出す高揚感

S・スピルバーグ監督が製作総指揮を務めたアドベンチャー大作。港町を舞台に、悪ガキ集団“グーニーズ”が海賊の財宝を探す冒険に出る。『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』（2022）で復活したキー・ホイ・クァンが子役で出演。



「息つく暇もなくいろいろなことが起きる、ジェットコースターのようなわくわく感です。子役たちが最高にかわいい。」（カメラマン・菊地史さん）







『アンストッパブル』（2010）

© 2023 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. ディズニープラスの「スター」で配信中

エキサイティングなスピード感と臨場感

暴走を始めた無人貨物列車を止めろ！ シンプルなストーリーながらハラハラドキドキが堪らない、王道のハリウッドアクション映画。『トップガン』（1986）でトム・クルーズを一躍大スターに押し上げたトニー・スコット監督の手腕が光る名作。



「大惨事を阻止するために総力を挙げて挑む労働者たちが非常にカッコよく、手に汗握る作品です。」（映画館 Stranger代表・岡村忠征さん）







