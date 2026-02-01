【映画「夜勤事件(The Convenience Store)」】 2月20日 公開

映画「夜勤事件(The Convenience Store)」が本日2月20日から全国の劇場にて公開される。

本作は、インディーゲーム制作チーム・Chilla’s Art（チラズアート）が手がけたホラーゲーム「夜勤事件」を原作とした映画作品。ゲームの世界を忠実に再現している。冒頭はプレーヤーにはおなじみの、主人公が深夜のコンビニへ出勤するシーンから始まる。遠くに灯るコンビニの明かりが、不穏な夜の幕開けを告げる。賞味期限の確認や在庫補充など、日常の業務が淡々と進む中、謎の配達物が届き、次第に“違和感”が忍び寄る。ゲーム内で起こる数々の“現象”も実写で再現され、次々と主人公に襲いかかる。

監督は「きさらぎ駅」シリーズなどでも知られる永江二朗氏。ゲーム内のプレーヤーが操作する深夜シフトに入った新人アルバイト・田鶴結貴乃役をホラー初挑戦となる南琴奈さんが演じる。

【映画『夜勤事件(The Convenience Store)』本予告／2026年2月20日(金)公開】

【夜勤事件 The Convenience Store】

2月20日（金）全国ロードショー

原作：「夜勤事件」Chilla’s Art

主演：南琴奈

監督：永江二朗

配給：キャンター

製作：「夜勤事件」製作委員会

（敬称略）

(C)2025「夜勤事件」製作委員会