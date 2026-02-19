スポーツや防災用途でも活躍！使いやすく進化を遂げたコールマン「アウトドアワゴンNX」の魅力とは？
コールマンは、アウトドアシーンだけでなく日常的な荷物運びにも便利な「アウトドアワゴン」シリーズの新モデル「コールマン アウトドアワゴン NX(レッド)」を昨年9月より販売。以来、その使い勝手が好評を博している。
【写真】左が従来モデルで右が「アウトドアワゴン NX」。従来モデルと新モデルを比べるとこんなにサイズが違う！
コールマンの「アウトドアワゴン」シリーズは2015年の登場以来、キャンプシーンにおけるスタンダードアイテムとして定着。さらに近年では、スポーツシーンや防災用途など日常のさまざまなシーンでも活用されており、アウトドアからライフスタイルへと用途を広げ、今ではブランドを代表するアイテムの1つに。「コールマン アウトドアワゴン NX(レッド)」は、シリーズの登場から約10年を節目に大幅にリニューアルされ、より快適な運搬を可能にしている。今回は、そのすごさと魅力を紹介する。
■大幅なコンパクト化を実現！
新モデルはフレーム構造の改良によって収納時の高さが従来モデルと比較して約15センチ低くなり、車への積載時や自宅での保管時のスペース節約に！さらに、本体重量が約1.7キロ軽量化したことで、積み込みや荷下ろし、そして運搬時の負担も軽減。耐荷重100キロという従来モデル同様の優れた積載能力はそのままに、大幅なコンパクト化を実現している。
■収束がより簡単に！
収束時の固定方法は従来の布製ベルトに代わって、より簡単に固定することができる“クリップロック”を採用。さらに、従来モデルでは本体と簡易ハンドル付きの収納ケースを面ファスナーで固定していたが、新モデルでは荷台底面の持ち手を活かして、被せるだけで持ち運びしやすくなる収納ケースを付属しており、収納性と携帯性も大幅に向上している。
■ハンドルも握りやすい形状に
これまで一部モデルにしか採用されていなかった握りやすい“オーバルハンドル”型で、手にフィットしやすく、長距離の移動でも疲れにくい設計に。アウトドアワゴンの操作性がさらに向上している。
■使い方にあわせて好みのキャリースタイルを
本製品のほか、既存モデルとして、荷台がメッシュ生地かつ取り外し可能でメンテナンスしやすい「アウトドアワゴンメッシュ」、取り外し可能なワイドタイヤで走破性と収納性を両立した「アウトドアワゴンマックス」、小物を持ち運べるデイレジャーに最適なタイヤ付きチェア「ワンマイルチェア」も販売中。豊富なラインナップのなかから、用途やシーンに合ったキャリースタイルを選ぼう！
■サステナブルな商品であることにも注目！
“COLEMAN GREEN LABEL”とは再生済みの素材や再生可能な素材である「環境配慮素材」を使用し、生産においてコールマンの社内基準をクリアした製品にのみ与えられる認証だ。この認証は、キャンプ文化を楽しむたくさんのキャンパーの未来のために、地球環境を守るサステナブルな取り組みとして設立されたものだという。「アウトドアワゴン NX(レッド)」は、その“COLEMAN GREEN LABEL”として認証された製品であり、サステナブルな商品であることも、セレクトの際のポイントになりそうだ。
【商品概要】
■製品名：アウトドアワゴンNX(レッド)
■価格：1万5800円
■サイズ：使用時/約104×51×98(h)センチ、収納時/約26×40×62(h)センチ、荷台/約83×42×33(h)センチ
■耐荷重：100キロ
■重 量：約9.3キロ
■材 質：シート/ポリエステル、フレーム/スチール
※安全のため、人やペットを乗せての移動はご遠慮ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】左が従来モデルで右が「アウトドアワゴン NX」。従来モデルと新モデルを比べるとこんなにサイズが違う！
コールマンの「アウトドアワゴン」シリーズは2015年の登場以来、キャンプシーンにおけるスタンダードアイテムとして定着。さらに近年では、スポーツシーンや防災用途など日常のさまざまなシーンでも活用されており、アウトドアからライフスタイルへと用途を広げ、今ではブランドを代表するアイテムの1つに。「コールマン アウトドアワゴン NX(レッド)」は、シリーズの登場から約10年を節目に大幅にリニューアルされ、より快適な運搬を可能にしている。今回は、そのすごさと魅力を紹介する。
新モデルはフレーム構造の改良によって収納時の高さが従来モデルと比較して約15センチ低くなり、車への積載時や自宅での保管時のスペース節約に！さらに、本体重量が約1.7キロ軽量化したことで、積み込みや荷下ろし、そして運搬時の負担も軽減。耐荷重100キロという従来モデル同様の優れた積載能力はそのままに、大幅なコンパクト化を実現している。
■収束がより簡単に！
収束時の固定方法は従来の布製ベルトに代わって、より簡単に固定することができる“クリップロック”を採用。さらに、従来モデルでは本体と簡易ハンドル付きの収納ケースを面ファスナーで固定していたが、新モデルでは荷台底面の持ち手を活かして、被せるだけで持ち運びしやすくなる収納ケースを付属しており、収納性と携帯性も大幅に向上している。
■ハンドルも握りやすい形状に
これまで一部モデルにしか採用されていなかった握りやすい“オーバルハンドル”型で、手にフィットしやすく、長距離の移動でも疲れにくい設計に。アウトドアワゴンの操作性がさらに向上している。
■使い方にあわせて好みのキャリースタイルを
本製品のほか、既存モデルとして、荷台がメッシュ生地かつ取り外し可能でメンテナンスしやすい「アウトドアワゴンメッシュ」、取り外し可能なワイドタイヤで走破性と収納性を両立した「アウトドアワゴンマックス」、小物を持ち運べるデイレジャーに最適なタイヤ付きチェア「ワンマイルチェア」も販売中。豊富なラインナップのなかから、用途やシーンに合ったキャリースタイルを選ぼう！
■サステナブルな商品であることにも注目！
“COLEMAN GREEN LABEL”とは再生済みの素材や再生可能な素材である「環境配慮素材」を使用し、生産においてコールマンの社内基準をクリアした製品にのみ与えられる認証だ。この認証は、キャンプ文化を楽しむたくさんのキャンパーの未来のために、地球環境を守るサステナブルな取り組みとして設立されたものだという。「アウトドアワゴン NX(レッド)」は、その“COLEMAN GREEN LABEL”として認証された製品であり、サステナブルな商品であることも、セレクトの際のポイントになりそうだ。
【商品概要】
■製品名：アウトドアワゴンNX(レッド)
■価格：1万5800円
■サイズ：使用時/約104×51×98(h)センチ、収納時/約26×40×62(h)センチ、荷台/約83×42×33(h)センチ
■耐荷重：100キロ
■重 量：約9.3キロ
■材 質：シート/ポリエステル、フレーム/スチール
※安全のため、人やペットを乗せての移動はご遠慮ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。