クラブは「指で握る」「手のヒラで握る」のどちらが正解？ ここを間違うと、他のレッスンはすべて無駄になる！

クラブは「指で握る」「手のヒラで握る」のどちらが正解？ ここを間違うと、他のレッスンはすべて無駄になる！