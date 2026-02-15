60歳で「資産1億円」でも働き続ける夫…「1億なんてすぐなくなる」と言っていますが、年金もあるし“老後資金には十分”ですよね？ 60代の「平均貯蓄額」とあわせ確認

60歳の平均貯蓄・年金の目安について

60歳で資産1億円が同世代の中でどの位置にいるのかを知っておくと、老後の計画が立てやすくなります。



平均貯蓄額を金融資産で評価

J-FLEC（金融経済教育推進機構）「家計の金融行動に関する世論調査2025年」によると、二人以上世帯の金融資産保有額は、60歳代で平均2683万円、中央値1400万円となっています。

60代で金融資産を3000万円以上保有している割合は、二人以上世帯で27.2%ありますが、1億円は「3000万円以上」の枠を大きく超えます。60歳で1億円の金融資産は、かなり上位の水準です。



60代の年金額

令和8年度の年金額の目安は、国民年金（満額）が月額で7万608円、厚生年金（夫婦２人分の老齢基礎年金を含む標準額）が23万7279円です。

ただし、年金額は人によって大きく変わります。この金額は「目安」だと理解しておくことが大切です。



1億円で85歳までの試算をすると（平均支出／倍支出）

ここでは、60歳で1億円の資産を持ち、85歳まで生きると仮定して計算します。

収入は年金のみで夫婦2人分の月額30万円（年間360万円）。支出は、J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査2025年」にある二人以上世帯の60代のひと月当たり最低生活額の概算（39万円）を参考に、月額40万円（年間480万円）とします。



平均支出の場合

前提条件は資産1億円、年金収入は夫婦2人分で月額30万円（年間360万円）、月間支出は月額40万円（年間480万円）です。生活期間は60歳～85歳の25年間とします。

年間不足額は、360万円－480万円＝120万円です。これが25年続くと、120万円×25年＝3000万円の不足になります。 結果として、1億円－3000万円＝7000万円が残る計算です。この試算だけを見ると、85歳時点でも7000万円が残ります。



倍支出の場合

次に、生活をかなりゆったりさせて支出が倍になった場合を考えます。月間支出は月額80万円（年間960万円）にします。

年間不足額は、360万円－960万円＝600万円となります。25年分の不足は、600万円×25年＝1億5000万円です。 結果は、1億円－1億5000万円＝－5000万円で、資産が途中で尽きる見込みになります。

つまり、お金を多く使う暮らしを続けると1億円でも足りなくなる可能性があります。



老後も働くメリットとは

将来は何が起きるか読めないので、1億円の資産があっても「少し働く」という選択には意味があります。



経済的メリット

まずは追加収入の確保です。年金だけに頼らず、毎月数万円でも入ってくれば生活に余白ができます。また資産の延命も見逃せません。いざという時に使えるお金が残りやすいからです。



健康・社会的メリット

働くことはお金だけの話ではありません。働くと毎日だらだらしにくく、生活リズムも整いやすいです。

社会との接点が続く点も大きいでしょう。職場の会話や役割があると、孤立しにくくなります。人と話す機会があるだけで、気分が落ち込みにくい人も多いです。



まとめ

60代の金融資産は平均で二人以上世帯2683万円が目安です。60歳で1億円あればかなり上位に位置します。

年金月額30万円・支出月額40万円なら、85歳で7000万円が残る計算になります。反対に支出が月額80万円だと、資産が5000万円足りなくなります。老後も働けば収入が増え、取り崩しの先延ばしにつながります。また生活リズムや社会とのつながりも保ちやすいです。



出典

J-FLEC（金融経済教育推進機構） 家計の金融行動に関する世論調査2025年

厚生労働省 令和８年度の年金額改定について

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP