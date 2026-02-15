五輪中継→レギュラー番組繰り返すTBS安住アナ

ミラノ・コルティナ五輪が日本勢のメダルラッシュで沸く裏で、画面から消えないアナウンサーが話題となっている。「いつ休んでるのかしら」といった声が上がった。

話題となっているのはTBSの52歳、安住紳一郎アナウンサーだ。14日は午後6時から始まった五輪中継のスタジオ司会を務め、そのまま午後10時からのレギュラー番組「新・情報7days ニュースキャスター」に出演。さらに翌早朝のショートトラック中継にも登場したのだ。ファンからは驚きや心配のコメントが並んだ。

「寝て起きても安住アナがテレビに出ててびっくり」

「TBSの安住アナいつ休んでるのかしら？」

「なんか、いっつもテレビにいる」

「Nキャス安住アナを見て寝たのに、起きてもまだ安住アナが五輪やってる…」

「え。安住アナ昨夜Nキャスいたよね？ いまオリンピック見たらいた！？」

「安住アナ何人いるの？」

さらに日曜の午前10時からはラジオのレギュラー番組があり「日曜天国でお昼までノンストップ？」「TBS安住アナ、朝8時までオリンピック中継で10時からラジオ生番組ですか、すごいです！」という声もあった。



