「店長だけではなく、被告についても罰を受けてほしい。再就職できないくらい厳しい罰を望みます」──"立ちんぼ"を強要された元ガールズバー従業員の被害女性は、聴取にこう答えたという。2月10日、売春防止法違反で起訴された田野和彩被告（21）の初公判で明かされたのは、壮絶な管理売春の日々だった。

同容疑に問われているバーの店長かつ、被告の交際相手とされる鈴木麻央耶容疑者（39）は2月はじめ、女性に性的暴行を加えた疑いで再逮捕された。これで逮捕は4回目となった。田野被告は男と共謀し、3か月の間で元従業員を少なくとも400人の客と性行為をさせていたとされる。

壮絶な管理売春はどのように始まったのか。その経緯を公判の内容をもとに報じる。

被害女性はおととし9月、鈴木容疑者が運営する"昼ガールズバー"に入店。当初は問題なく働いていたようだ。しかし、穏やかな日々はほんの束の間だった。検察官は冒頭陳述において、当時の状況をこう述べた。

「被害女性は鈴木容疑者から『売り上げが少ない』などを理由に、入店した次の月からバーとは別のセクシーキャバクラなどで働かせた。接客した人数や給料について報告させ、稼いだ金は回収していた。

被害者が給料を"過少申告"した場合や、接客の仕方などを注意する際、男は殴る蹴るのほか、シャンパン瓶で殴るなどの暴行を加えており、田野被告もそれをたびたび目撃した」

年が明けて2024年1月。田野被告は交際相手でもあった鈴木容疑者の思惑に応えるように、被害者の"管理"に協力し始める。

「被告は男の指示を受けて、被害者の携帯電話で客とのやり取りを確認していた。この頃、鈴木容疑者は『稼げるのは大久保公園しかない』などと言い、売春するように指示した」

バーの元従業員はかつて、女性の境遇に関して取材にこう答えていた。

「たしか被害者の子は『夜職は初めて』と言っていた気がします。とにかくすごくお金に困っていて、あのバーで働くことになったようでした。

当時、家があったのかなかったのかは定かではないけど、入店してきた当初はインターネットカフェで過ごしていたんです。そこのネカフェからいちばん早く出勤してまず掃除。帰りも片付けをさせられて、同じ場所に帰っていた」

ほどなく女性は契約していた家を鈴木容疑者に解約された。寝泊まりしていたという店のバックヤードは椅子が2つ並んだ一畳もないスペース。記者も一度、実際に目にしたが、椅子を並べて寝るのが精いっぱいの場所だった。

検察による陳述がさらに続く。

「被害者は2025年3月ごろから日中はガールズバーで勤務。店内で仮眠などをして、夜は新宿の路上で立ちんぼをしていた。田野被告は鈴木容疑者とともに、カード型のGPSをもたせて女性の居場所を監視。客待ちをする様子、交渉の状況やホテルの名前、利用時間などを『報告』などと名前のついたグループLINEで報告させた。また、客とのやり取りや性行為の様子を録音するよう指示もあった」

この後に行われた証拠調べ請求では、被害女性の思いも一部述べられた。聴取に対し女性は「いきなり不特定多数と性交渉するのは嫌だった」「逆らうと『他に稼げるのか』と詰められたり、暴力を振るわれたりすると思った。仕方なく受け入れ立ちんぼをした」などと話し、当時の日々を振り返ったという。

一方、田野被告はどんな心情だったのだろうか。前出の元従業員は、鈴木容疑者の"右腕"として振る舞う彼女を、こんな目で見ていた。

「まいかさん（被告の源氏名）は怒っている店長との間に入ってくれたり、親身に悩みを聞いてくれたりと、基本的にはとても親切な方でした。でも売春させられていた子にだけはかなり冷たかった。

冷たい目で『飲まないの？』という感じで、あまった強い酒の"処理"を強要していた。『ブス。なにもできないくせに』という暴言もしょっちゅうありました。振り返るとある種、彼女も店長の"洗脳"にかかっていたんじゃないかと……。そう思うくらいに態度が違っていました」

この日の公判では被告側の供述などはなし。田野被告は終始、真剣な様子で手元の資料を見ながら、検察官の話に耳を傾けていた。証人尋問と被告人質問は次回に持ち越されることになり、開始から30分ほどで閉廷となった。

記者が東京地裁を後にすると、続くように田野被告もエントランスから出てくるのが目に入った。両親だろうか、年嵩の男女と弁護士と並んで歩いてくる。去り際にふと目をやると、被告が3人に向かって何かを語りかけている。会話の内容はわからないが、彼女の目には涙が浮かんでいた。

流した涙は"後悔の念"からなのか──。結審となる次回の公判で、被告の人生は大きく左右されることになるだろう。

（了）