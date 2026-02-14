【ワシントン＝池田慶太】米国で移民捜査を指揮する国土安全保障省の予算が失効し、１４日未明（日本時間１４日午後）から連邦政府の一部閉鎖が始まった。

強硬な取り締まりが問題視されている「移民・関税執行局」など同省の移民当局への対応策を巡って与野党が対立し、予算案が期限までに成立できなかった。

ミネソタ州ミネアポリスでは１月、移民当局の捜査官が米国籍の市民２人を射殺し、抗議が広がった。野党・民主党は、▽捜査官に身分証の提示義務づけ▽裁判所の令状なしに私有地への立ち入り禁止――など１０項目の改革案を要求し、予算成立に抵抗していた。

政権側や与党・共和党はボディーカメラ着用など一部で譲歩したが、当面の資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）期限の１３日深夜までに合意できなかった。トランプ大統領は記者団に、野党の要求は捜査官の安全を脅かすとして、「民主党は過激な左翼だ」と批判した。

同省の閉鎖に伴い業務が縮小されるため、空港の保安検査に時間がかかったり災害対応の即応性が低下したりする可能性がある。一方、昨年成立した追加予算を受けて移民捜査は継続される。他の政府機関の予算も９月まで確保されている。