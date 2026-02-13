¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤Þ¤¸¤«¤è¡Ä¡×¥¢¥Ë¥á¡Ø¥í¥·¥Ç¥ì¡Ù¡¢ÊüÁ÷»þ´üÊÑ¹¹¤Ë»¿ÈÝ¡Ö¤¹¤²¤§±ä´ü¤·¤¿¤Êw¡×¡ÖÌµÍý¤»¤ººÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤Ë¡×
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï2·î12Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÊüÁ÷»þ´üÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡È¥í¥·¥Ç¥ì¡É¡¢ÊüÁ÷»þ´üÊÑ¹¹¤Ë»¿ÈÝ¡Û
¤Þ¤¿¡ÖÊüÁ÷¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ø¥í¥·¥Ç¥ì¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2026¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤²¤§±ä´ü¤·¤¿¤Êw¤Ç¤â°ì´ü°Ê¾å¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ù¤§¤¼¡Ä¡×¡Ö»ÄÇ°¤À¤±¤É¤Þ¤¿ÍèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªÌµÍý¤»¤ººÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤Þ¤¸¤«¤è¡Ä¡×¡ÖÈ¯Ãí¤·¤¿Àè¤ÎÂ¹¼õ¤±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦É÷¤ËÆÉ¤á¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö²¶¤Î2026Ç¯¤Î1¤Ä¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¡Á¡Á¡Ä¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤âÂÔ¤Á¤Þ¤¹(¾Ð)¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¡ÚÊüÁ÷»þ´üÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛTV ¥¢¥Ë¥á¡Ø»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó Season2¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ê¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷³«»Ï»þ´ü¤ò¡Ú2026Ç¯¡Û¤«¤é¡Ú2027Ç¯¡Û¤ËÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¸½¤·¤¿¤¤´ë²è¤ä¤´°Õ¸«¤òÊç½¸¡×Æ±Æü¡¢¡Ö¡Ø»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿´ë²è¡Ø¥í¥·¥Ç¥ì¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2026(²¾)¡Ù»ÏÆ°¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»²²Ã·¿´ë²è¤Ç¤¹¡£²¼µ¤è¤ê¡¢¥í¥·¥Ç¥ì¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤´ë²è¤ä¤´°Õ¸«¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¡ÖÌÜ°ÂÈ¢¡×¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)