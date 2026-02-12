この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

家を建てるなら「ピカピカの新築」か、それとも「味のある中古」か。永遠のテーマですよね。実は、住宅診断のプロであるホームインスペクターたちに「自分ならどっちを買う？」と聞くと、なんと100%が「中古」と答えるという驚きの結果に。

今回は、建築士でありホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんが、なぜプロほど中古戸建てを激推しするのか、その3つの本音を解説します。



■ 理由1：いい土地はすでに「誰かのもの」

家選びで最も裏切らないのは「立地」です。しかし、大都市圏において条件の良い土地には、すでに何かが建っています。

・都市の集約化（コンパクトシティ）：人口減少が進む日本では、今後、行政機能が維持されるエリアと「切り捨てられるエリア」がはっきり分かれます。30年後に売れる家であるためには、利便性の高い場所であることが絶対条件です。

・新築は郊外になりがち：新しく開発される新築物件は、どうしても駅から遠い不便な場所になりがちです。一方で、中古なら「昔からある便利な場所」を狙える確率が圧倒的に高いのです。



■ 理由2：「実物」と「住んでいた人の声」が見える安心

新築（特に注文住宅や未完成の建売）は、完成するまでギャンブルのような側面があります。

・ミスマッチがない：日当たり、風通し、窓からの景色、実際の部屋の広さ。中古ならすべてを「体感」してから買えます。

・ユーザーレビュー（売主さんの本音）：中古なら、実際に住んでいた人から「冬の寒さ」や「ご近所の雰囲気」といった、カタログには載っていないリアルな口コミを聞くことができます。

・初期不良の「出し切り」：誰かが数年住んでいることで、施工ミス（水漏れなど）があればすでに兆候が出ています。プロから見れば、数年経って「何も起きていない」という事実こそが、建物の質の証明になるのです。



■ 理由3：中古市場は今、最強の「ボーナスタイム」

現在の日本の不動産市場は、プロにとって「ラッキーでしかない」状況だといいます。

・一律に下がる価格：どんなに良い材料を使い、愛を込めてメンテナンスされた家でも、今の日本では築年数とともに一律に評価額が下がります。これは、「高クオリティな家を格安で買える」チャンスが転がっているということです。

・今後は資産価値が評価される時代へ：いずれはメンテナンス状況が価格に反映される時代が来ます。今のうちに「目利き」をして優良な中古物件を手に入れれば、将来的に大きな資産防衛になります。



【まとめ】コスパ最強の鍵は、プロの「健康診断」

プロが中古を推すのは、決して新築がダメだからではありません。「良い立地の建物を、実物を確認したうえで、市場のバグとも言える安値で手に入れられるから」です。

ただし、この最強のコスパを享受するためには、建物のコンディションを見極める「目利き」が不可欠です。

・深刻な劣化はないか

・断熱性能は今の暮らしに見合っているか

・メンテナンス履歴はしっかりしているか

こうした「目利きの要所」を見逃さないためにも、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを「お家の健康診断」として活用してみてはいかがでしょうか。プロの視点でリスクを洗い出し、確かな安心を手に入れて、後悔しない家選びを実現しましょう！