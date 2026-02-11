モデルのマギーが、2月9日更新の自身のInstagramで、ビキニから覗く谷間全開の美バストボディを披露。その圧巻のボディにSNSがクギづけとなっている。

「この日、マギーさんはドバイ滞在中の思い出として、プールでたわむれるプライベートショットを5枚つづりで連投。1枚目はサングラスをかけ、日差しがまぶしいのか左腕で額のあたりを軽く覆うポーズをしています。

さらに、ひときわ目を惹くのがピンクのビキニ。サテン調で光沢があり華やかなうえ、胸元にギャザーが入ったデザインで、セクシーさと上品さが共存する印象です」（芸能記者）

添えられている文言には、《ドバイの思い出、最終日だけOFFだったので友達みんなでPOOOOOL》《この水着、盛れるしかわいいしおすすめだよ》とつづられており、ドバイを満喫したときの高揚した気分が文章からも伝わってくる。

ほかにも、遠くに見える高層ビル群をバックに、プールサイドに腰かけてドリンクを手にくつろぐ様子や、プールサイドに伸ばした美脚のアップなど、優雅な雰囲気が伝わってくるショットが並んでいる。

コメント欄には、《神スタイル》《パーフェクトバディです》 といった称賛の声が相次ぎ、フォロワーをメロメロにしていた。

ところが翌10日、マギーはそんなハイテンションなリゾート気分から一転、Instagramでこんな胸の内を明かしている。

「《人生一度きりなので、やれること全部やりたい！》と本音を爆発させ、《どうやったら高まっていくかなって、そんなこと考えては行動して行動して行動してる笑》と、日々奮闘中であることを告白したのです。

さらに《すべては経験値であり失敗は学びであり大きなジャンプの前のしゃがんでる状態。学びを活かして、経験して、しゃがんでジャンプしての繰り返しかな》と、自分自身を見つめ直していました」（同）

芸能プロ関係者が振り返る。

「マギーさんは人気絶頂だった2017年、人気ロックバンドの “ハイスタ” ことHi-STANDARDの横山健さんとの不倫が報じられ、テレビ出演が激減しました。

今回の《すべては経験値であり失敗は学びであり大きなジャンプの前のしゃがんでる状態》という言葉も、そうした過去を踏まえたうえでの心境吐露と言えそうですね」

つまりは “すべてが糧になっている” と前向きのマギー。スキャンダルから9年、満を持して巻き返しの準備に入ったようだ。