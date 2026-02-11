このシルエットわかる人は急げ〜！すぐ売り切れちゃう激かわ100均グッズ
再入荷してもすぐ売り切れ…！？大人気の「だいぞう」キーホルダーにやっと出会えた♡
商品名：マスコットキーホルダー（だいぞう）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480980553
登場するや否や多くの100均ファンを虜にした、ダイソーの新キャラクター「だいぞう」。オリジナルグッズとして展開されているキーホルダーは、取り扱い店舗が限られていることもあり、再入荷してもすぐに売り切れてしまうほど人気です♡
先日、何気なくダイソーのとある店舗をチェックしていたところ、ずっと探していたキーホルダーを発見。『マスコットキーホルダー（だいぞう）』をついにゲットすることができました！
価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、キーホルダー売り場に置かれていました。
毛足は短いものの、ふわふわで滑らかな素材です。触り心地がとても良く、癒されます♡
また、キーホルダーとは言いつつ、ぬい活できるほどにサイズがとにかく大きいです！
自立してお座りができないので、持っていないところんと転がってしまいます。
お鼻やしっぽに、ダイソーのスリーアローズが刺繍されているのがポイント。
ディテールがすべて刺繍なので、クオリティが高いです。
ボールチェーンではなく、ナスカンがついているのも高評価ポイント！
ボールチェーンだといつの間にか外れてしまって悲しい思いをすることがありますが、これなら外れにくく安心してバッグにつけられます。
ただ、綿がぎゅうぎゅうに詰まっていてそこそこ重いので、持ち運ぶ場合は負担に感じることも…。我が家ではディスプレイとして楽しむことにしました！
一緒にお出かけするなら『マスコットキーホルダー（だいぞう、フェイス）』もおすすめ！
商品名：マスコットキーホルダー（だいぞう、フェイス）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480980560
一緒にお出かけするなら、こちらの『マスコットキーホルダー（だいぞう、フェイス）』がおすすめです！
フェイス形なので、手のひらに収まるくらいコンパクト。バッグや鍵などにつけて持ち運ぶのにちょうどいいですよ。
価格は110円（税込）。こちらもキーホルダー売り場に置かれていました。
全身バージョンと同様に、お鼻のスリーアローがポイント！
刺繍も100円とは思えないほど丁寧で、形もしっかりとしています。
こちらのキーホルダーも全身バージョンと同じ素材が使われており、触り心地が良いです。
だいぞうファンなら、つい集めたくなること間違いなしのキーホルダー♡もし見つけられたら、ぜひゲットしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。