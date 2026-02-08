『豊臣兄弟』ヒロイン役女優・白石聖の株が急上昇中！事務所移籍が大抜擢のきっかけか

「大河ヒロイン」に抜擢された女優

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が順調な滑り出しを見せている。仲野太賀と池松壮亮の掛け合いが好評を博すなか、業界内で注目を集めているのが、ヒロイン・直役を演じる白石聖（27歳）の存在だ。

当初は永野芽郁が内定していたが、昨年の「不倫報道」で降板。急遽、白石に白羽の矢が立った。

「'20年の大河『麒麟がくる』に起用された川口春奈の姿が重なります。沢尻エリカが放送直前に麻薬所持容疑で逮捕され、代役として抜擢されたのが川口でした。大河での活躍が評価され、今では『CM女王』として不動の地位を築いています」（民放編成幹部）

事務所移籍が大抜擢のきっかけか

白石にも、すでにブレイクの兆しは現れている。大河ドラマの撮影が一段落する7月以降を見据え、各局がドラマの出演オファーを始めているのだ。CMも3社と話がまとまったとされる。

「白石の才能は間違いありませんが、昨年5月に有力芸能事務所『フラーム』へ移籍したことも良い方向に働きました。同事務所には有村架純や戸田恵梨香など多くの実力派が所属し、NHKとの関係も深い。事務所移籍がなかったら今回の大抜擢はなかったかもしれません」（同前）

白石のブレイクぶりを見るのも、大河の楽しみになりそうだ。

【女優の記事をもっと読む→伊藤沙莉が母親に豪邸をプレゼントしていた…！父親が蒸発、３人きょうだいを女手一つで育てた「偉大な母」の「意外な職業」】

「週刊現代」2026年2月16日号より

【芸能記事】伊藤沙莉が母親に豪邸をプレゼントしていた…！父親が蒸発、３人きょうだいを女手一つで育てた「偉大な母」の「意外な職業」