『ハイスクール！奇面組』第5話「宿敵・春曲鈍接近！」「宇宙のどこかで遊ぼうよ」あらすじ＆場面カット！
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送中のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第5話のあらすじと場面カットが公開された。そして、⽣物教師・陸奥五郎役として松本保典と、 カブトガニ似の不思議な⽣物・ポチ役として鈴代紗⼸が出演する。
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
第5話のあらすじはこちら。
＜第5話「宿敵・春曲鈍接近！」「宇宙のどこかで遊ぼうよ」あらすじ＞
「宿敵・春曲鈍接近！」
零の家に遊びに来た ”奇⾯組” と唯たち。零の幼少期のアルバムを⾒ていると、そこにはいつも零の隣にいる少年の姿が。⼩学校卒業と共に、彼は引っ越してしまったそうだが──？ 零の宿命のライバル・春曲鈍が参戦！
「宇宙のどこかで遊ぼうよ」
6組に転⼊した鈍は、隣の5組で楽しそうな零がちょっぴり羨ましい。そんな中、嵐の⽇に鈍と零が拾ったのはカブトガニ似の不思議な⽣物で！？ ⼆⼈は⽣物をポチと名付けて⾼校に持っていくが、⼀筋縄ではいかなくて……
そして、⽣物教師・陸奥五郎役として松本保典と、 カブトガニ似の不思議な⽣物・ポチ役として鈴代紗⼸が出演する。
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
