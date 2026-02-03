何でも手に馴染むものが一番ですもんね。

PC作業の効率化に重宝するのが、複数キー同時押しのショートカットをボタン1発にするマクロ機能。

左手デバイスが最たる例ですが、多ボタンマウスもかなりオススメです。指が憶えたらノールックで、指関節ひとつ曲げるだけで行なえちゃいますからね。

斜に構えた多ボタンマウス

SOLAKAKAの「E9 Pro」は左右のクリックとは別に、親指で操作するサイドボタンが10個もあるやりすぎマウス。しかも45度に傾いているので、人にとって自然な角度で持ちやすくなっています。

たった97gの軽さなので手が疲れないのも利点。手に汗握るプレイ中でも汗に強いコーティングが施され、控えめなRGBライトがカラフルに光ります。

どんなゲームや作業でも効率化

WindowsもMacも使えて、専用ソフトでキーの割当も自在。持ちやすいので、たくさんのボタンを押すオンラインゲームに使えば、ずっと遊んでいられそうです。シューティングゲームだと、銃火器を握っている感覚でプレイできますね。

有線も無線接続もでき、内蔵バッテリーは1000mAhの大容量で100時間以上使えます。

欠点を角度と穴あきボディーで克服

多ボタンマウスの欠点は、筐体がデカくて重くなること。しかし垂直グリップで握りやすく、またボディーが穴だらけで軽量化されれば、ふたつの欠点が補えます。

筆者も執筆とデザイン用に、10ボタンのゲーミングマウスを愛用中。だけど上記2点が不満なんですよねぇ。マウスから手を離すたび、指がワシっと掴んだ形で固まっている感じがします。それでも多ボタンマウスは慣れたら超便利。エルゴノミクス・デザインで握りやすいのは、1つ上の進化かと思います。

「E9 Pro」は現在、海外のクラウド・ファンディングで出資金を募っています。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。

