こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（月）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、災害時やアウトドアで、電子レンジや電気ケトルなど消費電力の高い家電にも対応し、複数台を同時に稼働できる、Anker（アンカー）の｢Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station｣がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station ダークグレー 2048Wh 世界最小クラスの大容量ポータブル電源 世界最速99分満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W TOUモード節電 UPS機能 アプリ操作簡単 拡張対応5120Wh 停電対策 バッテリー 災害用電源/防災/家庭用/アウトドア/キャンプ/車中泊/DIY アンカー 99,950円 （50%オフ） Amazonで見る PR PR

2048Wh×2000Wで、停電時も“いつも通り”を支えるAnkerの｢Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station｣ が50％オフ！

災害時やアウトドアで「電力不足」は致命的。Anker（アンカー）の｢Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station｣は、2048Whの大容量と定格2000Wの高出力を備え、停電時でも家電を複数台同時に使用可能なポータブル電源。99分で満充電できる実用性も魅力のアイテムが50％オフの超特価で購入できるチャンスです。

本製品は、2048Whの大容量バッテリーと定格2000Wの高出力を両立したポータブル電源。電子レンジや電気ケトルなど消費電力の高い家電にも対応し、複数台を同時に稼働できます。

停電時でも小型冷蔵庫や電気毛布、通信機器をまとめて動かせるため、非常時でも生活の質を落としにくいのが特長。アウトドア用途に限らず、家庭用の非常電源として現実的な性能を備えています。

コンパクト設計と99分充電、長く使える安心感

高性能ながら、本体は前モデルからサイズは約50%、重さは約40％軽量化し、よりコンパクトで扱いやすい設計に。設置場所を選ばず、日常的な保管もしやすくなっています。

さらに特筆すべきは、約99分で満充電できる高速充電と、10年以上使える長寿命設計。頻繁に使わなくても劣化しにくく、いざというときにしっかり役立つのが嬉しいポイントです。長期視点で見ても、コストパフォーマンスの高い一台と言えます。

Ankerの｢Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station｣は、2048Whの大容量、定格2000Wの高出力、99分充電と10年以上の長寿命を備えたポータブル電源。非常時にも妥協したくない人にとって、信頼できる選択肢です。

なお、上記の表示価格は2026年2月2日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

