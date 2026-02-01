[2.1 ラ・リーガ第22節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※22:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 6 エドゥアルド・カマビンガ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 4 ダビド・アラバ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 20 フラン・ガルシア

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

監督

アルバロ アルベロア コカ

[ラージョ]

先発

GK 13 アウグスト・バタージャ

DF 2 アンドレイ・ラティウ

DF 3 ペップ・チャバリア

DF 24 フロリアン・ルジューヌ

DF 32 ノーベル・メンディ

MF 6 パテ・シス

MF 7 イシ

MF 12 イリアス・アコーマック

MF 15 ジェラール・グンバウ

MF 18 アルバロ・ガルシア

FW 19 ホルヘ・デ・フルトス

控え

GK 1 ダニエル・カルデナス

DF 5 ルイス・フェリペ

DF 20 イバン・バジウ

DF 22 アルフォンソ・エスピノ

MF 4 ペドロ・ディアス

MF 8 オスカル・トレホ

MF 11 ランディ・エンテカ

MF 21 フラン・ペレス

MF 23 オスカル・バレンティン

FW 9 アレシャンドレ

FW 10 セルヒオ・カメージョ

FW 14 カルロス・マルティン

監督

イニゴ・ペレス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります