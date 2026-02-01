R・マドリーvsラージョ スタメン発表
[2.1 ラ・リーガ第22節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 6 エドゥアルド・カマビンガ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 20 フラン・ガルシア
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
アルバロ アルベロア コカ
[ラージョ]
先発
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
DF 32 ノーベル・メンディ
MF 6 パテ・シス
MF 7 イシ
MF 12 イリアス・アコーマック
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 18 アルバロ・ガルシア
FW 19 ホルヘ・デ・フルトス
控え
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 5 ルイス・フェリペ
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 アルフォンソ・エスピノ
MF 4 ペドロ・ディアス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 11 ランディ・エンテカ
MF 21 フラン・ペレス
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 9 アレシャンドレ
FW 10 セルヒオ・カメージョ
FW 14 カルロス・マルティン
監督
イニゴ・ペレス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります