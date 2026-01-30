【オベイユアマスター】 2026年11月 発売予定 価格：27,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ファット・カンパニーより、2026年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「オベイユアマスター」。こちらは、テレビアニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」の第2クールに登場したアメリカ代表のウマ娘「オベイユアマスター」を立体化したものだ。

作中ではジャパンカップのために来日。主人公のオグリキャップやタマモクロスといった日本のウマ娘たちの前に立ちはだかる強力なライバルとして登場したが、まさにそのときの勇姿をそのまま再現したような作品に仕上げられている。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約290mmだ

元々陽気で自由奔放な性格の持ち主だが、見た目からもその雰囲気が十分に伝わってくる。もちろん、彼女の特徴ともいえるカラフルな長い髪も健在だ。こちらは金髪をベースにしつつ、毛先にかけて徐々に青く染められており、そのグラデーションが美しい。

指でポーズを決めながらウインクしている表情も、キャラクターの特徴をよく表しているところだ。大きな瞳には米国生まれらしく、黄色い星が輝いている。また、髪の色と同化した黄色い耳には、イヤリングがふたつ付けられているところもおしゃれだ。

とにかくカラフルな印象だ

毛先が青くなっている

指のポーズもクールだ

オベイユアマスターが身につけているのは、ジャパンカップのときの勝負服だ。腕に星条旗のバンダナを巻いた姿になっているほか、片足も同様に星条旗カラーのタイツになっている。上半身の衣装は少し丈が短めで、腰回りの露出度が高めだ。

上半身の衣装はボタンひとつで止められている

若干露出度が高めだ

片手をポケットに突っ込んでいるポーズもカッコイイ

下半身は、短パンとロングパンツを組み合わせたような左右非対称なデザインになっており、こちらもかなり個性的だ。ちなみに付属している台座は、領域（ゾーン）に突入したときのようなイメージでデザインされており、こちらも作品の世界観にピッタリ合っている。

腰には白くて太めのベルトが巻かれている

パンツは左右非対称だ

台座のデザインも素晴らしい

こちらの「オベイユアマスター」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の締め切りは2月18日までとなっており、油断しているとあっという間に過ぎてしまう。どうしても手に入れたいという人は、忘れる前に予約を済ませておこう。

【フォトギャラリー】

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

(C) Cygames, Inc.