【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年2月2日〜2月8日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月2日〜2月8日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではしっかり工夫していきます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
いつもと同じ日々で同じ行動を取っているのに、新しい流れがスタートしている感覚があるでしょう。不安を抱えながらも人生を進めて行く前向きさが、いつもよりあります。仕事や公の場ではやるべきことをちゃんと取り組んでいるだけで、周囲の人達が入り込めない隙が出来るようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
「好き」という気持ちを如何にフル活用して行くかを、工夫して行動に移して行くでしょう。たっぷりの愛情こそが相手を縛ることができることもわかっていきます。シングルの方は、自分に自信が無い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が妙な駆け引きをやめます。
｜時期｜
2月7日 やめることがある ／ 2月8日 仲間が増える
｜ラッキーアイテム｜
ドーナツ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞