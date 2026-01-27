¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´üED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡×´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¸ø³«¡ª
¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×¤¬¡¢2·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡×´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
É½Âê¶Ê¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´üED¥Æ¡¼¥Þ¡£
´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë³¹¡ÖÌÄ±©ÅÄ¡×¤ÎÍ¼·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥³¡¼¥¤¥Á¤È¡¢¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥¤¥ì¥¤¥¶¡¼¥Ø¥Ã¥É¤³¤ÈÁêß·¾ÃÂÀ¤¬ÐÊ¤à¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆCD¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤È´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ÊÁ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡×¤Ï¸½ºß¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍË22:00¡ÁTOKYO MX¡¢23:00¡Á£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¢25:59¡ÁÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£³Æ¼ïÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´üED¥Æ¡¼¥Þ
¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§º´¡¹ÌÚÁÛ¡¡ÊÔ¶Ê¡§²Ö°æÎÊ¡¢¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×
Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥·¥ó¥°¥ë
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡×
2026Ç¯2·î11ÆüÈ¯Çä
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6196
²Á³Ê¡§¡ï1,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+Blu-ray¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6197¡Á6198
²Á³Ê¡§¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ÊÁ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä
1¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼
2 Í¼¶õ
3 ¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼ (Instrumental)
4 Í¼¶õ (Instrumental)
¡ãBlu-ray¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´ü ¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡× ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×±þ±çÅ¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎäÂ¢¸Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±(³Æ·ÁÂÖ³¨ÊÁ)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¡¢¨´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ßÂÐ¾Ý
¥µ¥¤¥ó²ñ¾ðÊó
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
2026Ç¯2·î11Æü(¿å)È¯Çä ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡×
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÃCD¡ÃESCL-6196¡Ã¡ï1,200(ÀÇ¹þ)
¡¦´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÃCD+Blu-ray¡ÃESCL-6197¡Á6198¡Ã2,200 (ÀÇ¹þ)
Æü»þ/ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦²ñ¾ì
2·î11Æü(¿å½Ë)
¿ÀÆàÀî¸©¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ìÅ¹¡Ã13:00¡Á¡Ê½¸¹ç»þ´Ö 12:45¡Ë
2·î14Æü(ÅÚ)
ÂçºåÉÜ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹¡Ã12:00¡Á¡Ê½¸¹ç»þ´Ö 11:45¡Ë
Ê¡²¬¸©¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÊ¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¡Ã18:00¡Á¡Ê½¸¹ç»þ´Ö 17:45¡Ë
2·î15Æü(Æü)
µÜ¾ë¸©¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÀçÂæ¥Ñ¥ë¥³Å¹¡Ã16:00¡Á¡Ê½¸¹ç»þ´Ö 15:45¡Ë
2·î21Æü(ÅÚ)
ÅìµþÅÔ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÃÓÂÞÅ¹¡Ã13:00¡Á¡Ê½¸¹ç»þ´Ö 12:45¡Ë
°¦ÃÎ¸©¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¡Ã18:30¡Á¡Ê½¸¹ç»þ´Ö 18:15¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§CD¥µ¥¤¥ó²ñ
¢¨¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´ü
2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êËè½µ·îÍË22:00¡ÁTOKYO MX¡¦23:00¡Á£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¢25:59¡ÁÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ïÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤«¤òµß¤¤¤¿¤¤¡ªÈó¹çË¡(¥¤¥ê¡¼¥¬¥ë)¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë Åù¿ÈÂç¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¡ª
ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤¬10Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡£
¤½¤Î ¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡Ù¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡ª
µÓËÜ¡§¸Å¶¶½¨Ç·¡¡ºî²è¡§ÊÌÅ·¹Ó¿Í ¤Ë¤è¤ê¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Î¿ôÇ¯Á°¤ÎÊª¸ì¡½¡ª
»þÂå¤ÏÀ¤³¦Áí¿Í¸ý¤ÎÌó8³ä¤¬Ä¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÄ¶¿Í¼Ò²ñ¡£º®Íð±²´¬¤¯À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ö¸Î¤äºÒ³²¡¢¤½¤·¤Æ¡È¸ÄÀ¡É¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¡ÖÁª¤Ð¤ì¤·¡×¿¦¶È<¥Ò¡¼¥í¡¼>¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤òµß¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈó¹çË¡(¥¤¥ê¡¼¥¬¥ë)¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ô¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Õ¤ÎÊª¸ì¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
³¥²ö¹Ò°ì¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌ´¤òÄü¤á¤¿ºã¤¨¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÌ©¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç³¹¤ò×Ñ×Ë¤·¡¢¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¿Í½õ¤±¤Ë¶Ð¤·¤à¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¿ËÞ¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Ò°ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¥²¥ê¥é¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¼«¾Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¡ù¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¡Ö¥¯¥ºÀìÌç¤Î¡ÉÁÝ½ü²°¡É¡×¤òÌ¾¾è¤ëÆæ¤ÎÊ¤ÌÌÃË¡¦¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥À¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡×¤Î³èÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Èó¹çË¡¤Ë¿Í¡¹¤òµß¤±¤ëÈà¤é¤Ï¡¢Ãá½ø¤òÍð¤¹ÈÈºá¼Ô¤«¡¢ÀµµÁ¤Î¼«·ÙÃÄ¤«¡£
¡ÉÈó¹çË¡¥Ò¡¼¥í¡¼¡È¡Ö¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡×¤ÎÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡ª
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
³¥²ö¹Ò°ì¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
¥Ý¥Ã¥×¡ù¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥À¥¹¥¿¡¼¡§´ÖµÜ¹¯¹°
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
ÄÍÆâ ¿¿¡§À¥¸ÍËãº»Èþ
ÄÍÆâÄ¾Àµ¡§ÀîÅçÆÀ°¦
³ª²°Éß¥â¥Ë¥«¡§¿¢ÅÄ²ÂÆà
¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¬¥à¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬
¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¡§ÎÐÀî ¸÷
¥¨¥Ã¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡§³ù´£·òÂÀ
¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡§»°Âð·òÂÀ
½ý´é¤ÎÃË¡§È¬Âå Âó
Áêß·¾ÃÂÀ¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
Çò±À Û°¡§¾®Ìî¸¾Ï
»³ÅÄ¤Ò¤¶¤·¡§µÈÌîÍµ¹Ô
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§¡Ö¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ILLEGALS-¡×(½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©)¡¡¸Å¶¶½¨Ç·¡¡ÊÌÅ·¹Ó¿Í¡¡ËÙ±Û¹ÌÊ¿
´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ·ò°ì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹õÅÄÍÎ²ð
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÈÅÄÎ´É§
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ¹¬¹À
¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ä¥ ±Î±Ï
3DCG´ÆÆÄ¡§º´¡¹ÌÚ¿ðÀ¸
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤¡¡»³¾ë¥·¥ç¥¦¥´¡¡¸Å¶¶Í¦µª
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¤¹¤ê¤£¡ÖCATCH!!!¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡×
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥º¡§¥Ü¥ó¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à
¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÙÂè1´üTVer¤Ë¤ÆÁ´ÏÃ°ìµóºÆÇÛ¿®·èÄê¡ª
ÇÛ¿®ÏÃ¿ô¡§Âè1´üÁ´13ÏÃ
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü¡Á2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç
¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÙÂè2´ü 2026Ç¯1·î5Æü(·î)22»þ30Ê¬¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¾ðÊó°ìÍ÷
https://vigilante-anime.com/onair/
¢¨ÇÛ¿®³«»ÏÆü»þ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
© ¸Å¶¶½¨Ç·¡¦ÊÌÅ·¹Ó¿Í¡¦ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
