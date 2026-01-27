フットボールアワー岩尾、相方・後藤との“冷戦”明かす「後藤の貧乏揺すりでひな壇全体が揺れて…」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

1月26日（月）に放送された同番組には、前回の放送に続きフットボールアワー・岩尾望が出演。『M-1グランプリ』優勝後の芸人人生を振り返った。

さらに相方の後藤輝基との関係について、「嫌な空気が何年も続いた」と赤裸々に明かし…。

【映像】M-1優勝後にコンビに入った“亀裂”

M-1チャンピオンになり上京したものの、ショートネタ番組ブームだったこともあって思うような活躍ができない日々が続いたフットボールアワー。

岩尾は当時を「ずっとコンビの間に嫌な空気が流れていた」と明かす。

しかし、コンビ間でお互いに思うところはあっても、はっきり言い合いになるようなことはなかったそう。

「後藤は（岩尾に）『もっと前に出ろや！』みたいに思ってるけど、俺はタイプ的に『そんなんちゃう。ここじゃないねん』と思っていた。でも後藤は『ここ行かな無理やんけ』と思ってるのを、言葉にせえへんけどすごい感じてた」という岩尾。

一方、岩尾も「なんとかせな！」と空回りする後藤を「お前それちゃうって」と思っていたという。

ここで久保田が「これ言っていいかわかんないですけど」と切り出すと、「当時番組を見ていて、フットさんがひな壇にいたとき、後藤さんの貧乏揺すりがひどかった」と明かす。

岩尾もうなずきながら「あいつの貧乏揺すりでひな壇が揺れてんねん」と振り返り、スタジオの笑いを誘った。

当時は「仲悪いのがカッコええと思っていた」という岩尾。「もともとは同期の友達やったけど、コンビ組んでしゃべらんようになった。“しゃべらへんのがカッコええ”で始まったけど、“ただギスギスしてる2人”にどんどんなっていった」と語った。