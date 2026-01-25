おばあちゃんとわんこの感動的な物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1171万回再生を突破し、「嬉しそうな顔で涙が…」「なんか泣けてきた」「胸がいっぱいになります」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：103歳のおばあちゃん→愛犬が亡くなり泣いていたので、子犬をお迎えした結果…涙腺崩壊する光景】

14歳の愛犬が亡くなり、落ち込んでしまったおばあちゃん

TikTokアカウント「cona.conalove」の投稿主さんが紹介したのは、今は亡きおばあちゃんについてのエピソードです。当時のおばあちゃんは103歳。14歳の愛犬を亡くし、すっかり落ち込んでしまったのだといいます。

毎日泣いて過ごすおばあちゃんのため、投稿主さんは「ある決断」をしました。それは、おばあちゃんのために子犬を迎え入れるということ。投稿主さんがサポートをする形で、おばあちゃんにわんことの暮らしをもう一度楽しんでもらいたかったのです。

そして、子犬と初対面の日…。カゴの中に入っているものの正体に気が付かなかったおばあちゃんは、最初は怪訝な顔をしていたそうです。しかし、中に子犬がいると分かると、一転して満面の笑みに！！

愛情あふれる言葉とハグに涙…

おばあちゃんは、カゴの中に手を入れて、そっと子犬を抱き上げました。そして、「かわいい、かわいい」と言いながら優しく抱きしめたといいます。

大切な愛犬を亡くしたおばあちゃんにとって、久々のわんこの温かさは心を満たすものだったことでしょう。子犬は『コナ』ちゃんと命名され、おばあちゃんとの穏やかな暮らしを満喫したそうです。

そして、2025年におばあちゃんは息を引き取りました。ご家族やコナちゃんの愛に包まれ、幸せな思い出をたくさん持っていったことでしょうね。

この投稿には「出会えてよかったですね」「幸せな気持ちになりました」「素敵な動画をありがとうございます！」などの温かなコメントが寄せられています。

現在のコナちゃんの姿も

おばあちゃんが亡くなった後、コナちゃんは投稿主さんの家族となりました。しばらく落ち込んでいたものの、少しずつ回復。今ではおばあちゃんのお墓参りに通うことが習慣になっているそうです。

また、投稿主さんに引き取られたことで、同居犬もできたのだとか。同居犬との相性は良好で、毎日走り回って過ごしているといいます。これからも、コナちゃんの心の中には、おばあちゃんとの幸せな暮らしが温かく残り続けていくことでしょう。

写真・動画提供：TikTokアカウント「cona.conalove」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。