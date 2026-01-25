アイドルグループ「AKB48」や「＝LOVE」の衣装デザイナーを担当する茅野しのぶさんが取締役を務めるオサレカンパニー（東京都港区）と学校制服業界大手「AKASHI S．U．C．」（岡山県倉敷市）がコラボして生まれた学校制服ブランド「O．C．S．D．」の2026年度採用校として、新たに北海道釧路北陽高等学校（北海道）、開志創造高等学校（新潟県）、西武学園文理中学校（埼玉県）、西武学園文理高等学校（同）の4校への導入が決定しました。

【写真】コレが学校の制服？ すてきなデザインの制服も見る！

「O．C．S．D．」は、「OSARECOMPANY SCHOOL DESIGN（オサレカンパニー・スクール・デザイン）」の略称。AKB48や＝LOVEをはじめとするアイドルの衣装や2.5次元作品の衣装制作、スタイリング、ヘアメイクを手掛けており、エンターテインメントの現場で培ってきたオサレカンパニーのデザイン力と、学校制服を161年つくり続けてきたAKASHI S．U．C．の品質・機能性を融合した「今の時代にフィットする、新しい学校制服の在（あ）り方」を提案しています。今回、「O．C．S．D．」の採用校は全国で計40校になります。

北海道釧路北陽高等学校の制服では、スクールカラーのグリーンをメインに、自然ゆたかな釧路にマッチするアースカラーを組み合わせ。ジャケットはセーラータイプで、一般的なセーラーよりも前衿をシャープにし、スラックスやネクタイにも合わせやすい大人のセーラーを目指したとのことです。スカートやネクタイ・リボンに入れたミントグリーンが爽やかさを演出。

開志創造高等学校の制服では、ジャケットは県内初のデニム風の生地を使用。ステッチやボタンホール、刺しゅうの色を学校カラーのオレンジで彩り、ワンポイントに入れています。普段着でも活躍する、カジュアルでカッコいいデザインとなっているということです。

西武学園文理高等学校と同中学校の制服は、同校の生徒たちが自身で学校の魅力を伝える「ガチ・プロジェクト」で誕生。ジャケットはりんとした印象を与えるシルエットに仕上げ、知性と品格を表現。シャツは爽やかなストライプ柄を採用し、清潔感と軽やかさをプラス。スカートは印象的なレンガ作りの校舎に似合うクラシックな色味で、コーディネートの余白を残した汎用性のよさを考えたオリジナルチェックになっているということです。