美肌の人ほど「変えない理由がある」最高の化粧水





肌への識見も高い美容通が「リピートし続ける私的NO.1」



化粧水も美容液も種類がありすぎて、どれを買おうか悩み、なかなか決められないことも多々。試すきっかけの1つ、コスメ研究に余念のない、美容通たちの信頼できるレビューをもとに「買ってソンなし」なアイテムを選別。出費をしてでも使い続けている＝効果があるからやめられないという名品は？







大人のハリ・弾力ケアに

ル リフト ローション 150mL 12,540円／シャネル 「使い続ける意味がある化粧水。とろみのあるテクスチャーからウォータリーに変わる質感も華やかな香りも好み。使うほどハリのあるふっくらと引き締まった肌になるので、毎日手放せません」（JUNNNAさん・ETRE TOKYO クリエイティブディレクター）







毎日欠かさず使う「米ぬか成分でキメが整う」

エクラ バイ サユリ クリアグランピールエッセンス 55mL 6,490円／エクラ 「米ぬかを乳酸菌で発酵させ、乳酸とGABAを豊富に含んだコメヌカ発酵液を配合。肌を弱酸性に保ちターンオーバーの改善や、皮膚有害細菌の繁殖を抑制する効果がのぞめるエッセンス。肌を底上げしてくれる美容液で、つけると抜群に調子がいい。表皮をはがすピーリングでなく、代謝を促す角質ケアというのも新しい」（千國めぐみさん・モデル・俳優）







「毛穴の汚れをとかす」マイルドピーリング

ラクトペプローション 100mL 8,800円／レカルカ 「毛穴のつまり軽減やニキビ予防のために使っています。ピーリングローションなので、鼻の黒ずみや白ニキビなどを重点的にコットンパックするとより効果を感じられます」（藤井明子さん・FATUITEディレクター）







美容通の22人がリピートし続けている名品

≫【全23アイテムの一覧】 美肌の人ほど「やめられない理由がある」最高の化粧水・美容液