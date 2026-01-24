タレント小島瑠璃子（32）が、24日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、結婚前のパリピ生活を暴露される一幕があった。

小島は23年に芸能活動を休止し、中国へ留学することを発表。同年、会社経営者との結婚を発表し、男児を出産したが、昨年夫が急死した。現在は個人事務所でタレント業を再開している。

MCの「サバンナ」高橋茂雄からは「（結婚前の）独身の時は割と、こじるりってお酒好きやったじゃないですか？今はどう？」と質問が。小島は「たまーに友達の結婚式にとか（で飲む）」と答えた。

さらに「世間の人ってあんまりないと思うけど、意外とこじるりってパリピ系やったもんな」といじられると、小島は「高橋さんに1回、“仕事熱心なギャル”って言われたんですよ」と返答。「仕事をちゃんとやっているから、みんな私生活がしっかりしている人だと思われるけど、“お前ただのギャルやな”って言われたことがあった」と続けた。

品行方正なイメージが先行していたといい、「いろんなことがあると、“期待を裏切られた”って炎上しやすいですよね」と自己分析していた。

高橋にも失言をしてしまった経験を明かした。小島がスポーツタイプのオープンカーを購入したころだったという。「“お前、そんなん（人に）ねだって。いいことないで？ホント、バカだな”って。“何々っていう、しこたまみんなが乗ってるみたいな車に乗ればいいんですか？”って言ったら、“それ、俺の車や”って」。車種名こそ出さなかったが、「素晴らしい車でいい車なんですけど、東京で1番走ってる。ぶっちぎり1位。ガンガン走って…」といじり返していた。