¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü½Ó¾´¡¢ÁêÊý¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ç¡Ä¡×¤ÈË½Ïª
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü½Ó¾´¡Ê46¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
ÁêÊý¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ç¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢½ÕÆü¤Ï¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¼ãÎÓ¤¬¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¥«¡¼¥É½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤³¤¤¤Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢½ÕÆü¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼ãÎÓ¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ä¾ÀÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯·¸°÷¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢½ÕÆü¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¥À¥ó¥Ù¥ë¤ËÂ¾è¤Ã¤±¤Æ¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤¡¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö½ÕÆü¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¡Ä¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤»ö¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¡Ä¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò¼ê¤Ç°·¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡ª¤È¤«¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ»ä¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼ãÎÓ¤¬¡ÖÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÎ¹´Û¤Ç1²ó¡Ä¡¢ÀÎ¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤¿¡£3¿Í¤°¤é¤¤Âç³ØÀ¸¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤¿¡£¤¦¤ï¤Ã¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥Ã¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤ÆÉþÃå¤Æ¡¢Éô²°¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¡ØÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¡ÄÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÃí°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ä¾¤Ç¸À¤¦¤È¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¡¢¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ë¤Î¡©¡¡¥Ð¥ì¤ë¤è¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Ð¥ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö1²ó½Ð¤Æ¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢½ÕÆü¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡ÄÄ¾¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢»×¹Í¤¬¡£¤¢¤È¤¢¤È¤Í¡¢µ¤¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£