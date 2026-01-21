この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない「陣痛」と「前駆陣痛」の違いとは？痛みがなくても本陣痛の可能性、見極めの“たった1つのコツ”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人を出産した助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「陣痛と前駆陣痛はどう違うの？見極め方のコツ！」と題した動画を公開。多くの妊婦が悩む「陣痛」と「前駆陣痛」の違いについて、専門的な知識と自身の経験を交えて解説した。HISAKOさんは、両者の決定的な違いは「痛みの強さが時間とともに増していくかどうかにある」と指摘する。



まず、「陣痛とは、規則的に子宮が収縮する状態を指す言葉」であり、必ずしも痛みを伴うものではないと説明する。医学的には1時間に6回以上、つまり10分に1回以上の規則的な子宮収縮が始まると「本陣痛」と定義される。多くの人が「陣痛＝痛み」と捉えがちだが、痛み自体は「産痛」という別の言葉があり、痛みがなくても規則的な張りがあればそれは陣痛であると解説した。



一方で、「前駆陣痛」は本陣痛が来る前に不定期に起こる子宮収縮であり、出産に向けた準備運動のような役割を持つ。HISAKOさんによれば、本陣痛と前駆陣痛を見分ける最も重要なポイントは、痛みの強度の変化だという。本陣痛は「回数を増すごとに痛みの頻度が増していく」のに対し、前駆陣痛は「痛みがあっても同じレベルで続いたり、やがて消えてしまう」のが特徴だ。



しかし、この見極めは専門家にとっても難しい。HISAKOさんは自身の10人目の出産時を振り返り、5分間隔の規則的な張りと痛みが来たため本陣痛だと思ったが、結果的にそれは前駆陣痛だったというエピソードを披露。10人産んだ助産師でさえ間違うことがあるのだから、初めてや2人目の出産を控える妊婦が判断できないのは当然だと語る。



結論としてHISAKOさんは、「お産は命がけ。間違えても構わないので、不安だったら産院に行けばいい」と力強くアドバイス。自己判断で我慢せず、専門家に相談することの重要性を訴え、動画を締めくくった。