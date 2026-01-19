面白すぎる「配達完了通知」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万2000回再生を突破し、「癒されるうぅぅぅぅ」「受け取ってくれそう」「配達員さんもお茶目だよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：Amazonから荷物が届いたので『配達完了通知』を確認したら…荷物と一緒に撮影された『まさかの光景』】

Amazonから『配達完了通知』が届いたら…

TikTokアカウント「mint__0604」の投稿主さんが紹介したのは、スマホに届いた1件のお知らせ。それは、Amazonからの『配達完了通知』だったといいます。置き配をしたときに、荷物を置いたことを証明するための通知です。

投稿主さんの自宅を訪れた配達員さんは、玄関前に荷物を置いて、証拠写真を撮影しました。外出していた投稿主さんが、撮影された写真をチェックしてみると…。

目に飛び込んできたのは、配達された荷物ではなかったのです。

まさかの光景にホッコリする人が続出♡

証拠写真には、愛犬のグレートピレニーズ『ミント』ちゃんも写っていたのです。どうやらミントちゃん、玄関まで出て来て様子をうかがっていた模様。扉は開いており、可愛らしいミントちゃんの姿がしっかりと写されていました。

まさかの光景に、投稿主さんは思わず笑ってしまったそう。荷物とミントちゃんの両方が入るよう上手に撮影されており、配達員さんの遊び心を感じます…♪可愛い姿を残してくれた配達員さんに感謝したくなる、微笑ましい一幕でした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「証人もいますってことかな(笑)」「安否確認できて一石二鳥」「ツーショット撮りたかったのかなw」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「mint__0604」には、ミントちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mint__0604」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。