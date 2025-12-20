カラー対応Kindleレビュー・Apple Watch・風邪が治った後もせきが続く理由などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年12月版はコレ！
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に「2025年12月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。
◆1：Apple Watch Series 11に搭載されるwatchOS 26は何が変わったのか？新機能をまとめてみた
◆2：Amazon Kindle初のカラー表示対応電子ペーパー端末「Kindle Colorsoft」開封の儀＆フルカラーマンガを読んでみた
◆3：前世代からノイズキャンセリング性能が2倍に向上したApple「AirPods Pro 3」はどう進化したのか？AirPods Pro 2と聴き比べてみた
◆4：Nothing Phone(3)の光るLEDディスプレイ「Glyph Interface」やAIでメモや文字起こしがボタン1つでできる「Essential Space」を試してみた
◆5：「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」の選び方まとめ、「カメラ性能」「バッテリー持続時間」「ベンチマークスコア」を検証してどんな人にオススメなのか徹底分析してみた
◆6：近未来的デザインにSnapdragon 8s Gen 4を搭載したNothingのハイエンドスマホ「Phone (3)」でパフォーマンス＆バッテリー持ちをチェックしてみた
◆7：Google純正スマートウォッチ「Google Pixel Watch 4」開封の儀＆外観チェック
◆8：Kindle初の電子ペーパーでカラーが表示できる「Kindle Colorsoft」はどれくらいカラーを十分に楽しめるのかスマートフォンや他のKindleシリーズと比較してみた
◆9：なぜ風邪が治った後も咳が続くのか？
◆10：寒い時に鼻水が垂れてきてしまうのはどうして？
2025年12月はApple Watchに搭載されたwatchOS 26の新機能レビューや、Amazon Kindle初のカラー表示対応電子ペーパー端末「Kindle Colorsoft」のレビュー記事、近未来的なデザインが光る「Nothing Phone(3)」のレビュー記事など、ガジェット系の記事が人気でした。また、「風邪が治った後もせきが続く理由」や「寒い時に鼻水が垂れてくる理由」など、寒い時期に気になるサイエンス系の記事も読まれていました。
なお、Amazonつながりとして、編集部のAmazon欲しいものリストも公開しているので「GIGAZINE編集部の活動を物理的に支援したい！」という場合は以下からお願いします！
GIGAZINE編集部の欲しいものリスト
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T?sort=custom