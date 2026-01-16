¡Ú¼ÂÏ¿¡Û¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Ç¡ÖÍø»Ò2000±ß¡×¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¤«¡È900±ß¤¬´óÉí¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª Æ±¤¸´óÉí¤Ê¤é¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¡© »ÅÁÈ¤ß¤ÈÀ©ÅÙ¤ò³ÎÇ§
¡ÖÍø»Ò¤¬¾¡¼ê¤Ë´óÉí¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ãù¶â¡×¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÅÙÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¤Ë2²ó¡¢ÄÌ¾ïÃù¶â¡¦ÄÌ¾ïÃùÃßÃù¶â¤ÎÍø»Ò¤Î°ìÉô¤¬¼«Æ°¤Ç´óÉí¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É®¼Ô¤¬¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÖÍø»Ò¤ò´óÉí¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¡¢Æþ½Ð¶âÌÀºÙ¤ò¸«¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ç¯Äã¶âÍø¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤Ë4·å¤òÄ¶¤¨¤ëÍø»Ò¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¡¢¿ôÉ´±ß¤Î´óÉí¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´óÉí¶â¤ÏÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ãù¶â¡×¤Î´óÉíÀè¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¿Í¤Ó¤È¤Î¤¿¤á¤ÎJICA´ð¶â¡×¤Ç¤¹¡£´óÉí¶â¤ÏÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÀ¸³è¸þ¾å¤ä¡¢À¤³¦¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë´óÉí¶â¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢JICA¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯5·î¤Î´óÉí¶â¤Ï6000Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢³Î¼Â¤Ë¶â³Û¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î´óÉí¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢´óÉí¶â¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ÎºÝ¤Ë¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤Î´óÉí¶â¹µ½ü¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ãù¶â¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢WEB¾å¤Ç¤Ï¿½ÀÁ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¹ÊØ¶É¤ÎÁë¸ý¤ËÇÑ»ßÆÏ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´óÉí¶â³Û¤Î·×»»ÊýË¡
¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ãù¶â¡×¤ÏÃù¶â¤ÎÍø»Ò¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Î20¡óÁêÅö³Û¤¬´óÉí¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦100Ëü±ß¤ò¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç
¡ÚÍø»Ò¡Û100Ëü±ß¡ß0.2¡ó¡áÇ¯Íø2000±ß
Ç¯¤Ë2ÅÙ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¾Ç¯Ê¬¤Î³Û¤Ï1000±ß
¢¨ÍÂ¶â¤Î½Ð¤·Æþ¤ìÅù¤Ë¤è¤ê¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÇ¶â¡Û¡¡1000±ß¡ß¡Ê¹ñÀÇ15.315¡ó¡ÜÃÏÊýÀÇ5¡ó¡Ë¡áÌó203±ß
¡Ú´óÉí¶â¡Û¡Ê1000±ß－203±ß¡Ë¡ß20¡ó¡á159±ß
¡Ú¼õ¼èÍø»Ò¡Û¡¡1000±ß－203±ß－159±ß¡á638±ß
100Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢È¾Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Î´óÉí¶â¤Ï159±ß¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍø»Ò¤ÏÀÇ¶â¤È´óÉí¶â¤ò½ü¤¤¤¿638±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤ÎÈæ³Ó
¤É¤¦¤»´óÉí¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ªÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï´óÉí¶â³Û¤Î°ìÉô¤¬½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤Ó½»Ì±ÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ãù¶â¡×¤Ç¤Ï¹µ½ü¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´·¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´óÉí¶â¹µ½ü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´óÉí¤ò¡Ö¤ªÆÀ¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬´óÉíÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ãù¶â¡×¤Ï¹ñºÝ¶¨ÎÏ³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼ñ»Ý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´óÉí¶â¤¬²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤«¤ò½Å»ë¤·¤Æ´óÉíÀè¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤È¤á
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬Íø¾å¤²¤ò·èÄê¤·¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤¬0.2¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯3·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÍø¾å¤²¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢2026Ç¯2·î2Æü¤«¤é¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤¬0.3¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤é¤¯Äã¶âÍø¤Î»þÂå¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤¿¤ª¶â¤ËÂç¤¤ÊÍø»Ò¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£´óÉí¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò´Þ¤á¡¢Áý¤¨¤¿¤ª¶â¤ÏÍ°ÕµÁ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
