¿Íµ¤³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ö24 -TWENTY FOUR-¡×¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢ーÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¥ー¥Õ¥¡ー¡¦¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯1·î12Æü¡¢Ë½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤Ï¿¼Ìë0»þ15Ê¬º¢¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥ÈÂçÄÌ¤ê¤È¥Õ¥§¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹ÄÌ¤êÉÕ¶á¤Ç¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢±¿Å¾¼ê¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤·¤¿·Ù´±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤ÏÄ¾¤Á¤Ë°åÎÅ½èÃÖ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÉé½ý¤òÉé¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢ÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó796Ëü±ß¡Ë¤ÎÊÝ¼á¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é¸øÈ½¤Ï2·î2Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤Ïº£ÅÙ¤ÎÂÔµ¡ºî¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥ê¥éー¡Ø¡Ù¡¢¸µÊÝ°Â´±Ìò¤ò±é¤¸¤ëÉü½²¥¹¥ê¥éー¡Ø¡Ù¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤È¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¤È¤Î¶¦±éºî¡ØFather Joe¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
