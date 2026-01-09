

美しく高精細な写真を印刷できる「Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro」をレビュー！

スマートフォン（スマホ）などのカメラを搭載した携帯電話の普及によってより手軽に写真を撮ることが増え、もはやカメラ機能はスマホで最も使われる機能となっています。一方でその手軽さゆえに「とりあえず撮っておこう」といったことも含め、デジタルデータとして写真がどんどん溜まっていくこともしばしばあります。



Xiaomi ポータブルフォトプリンター Proの同梱品 Xiaomi ポータブルフォトプリンター Proの同梱品



Xiaomi ポータブルフォトプリンター Proの本体 Xiaomi ポータブルフォトプリンター Proの本体



表面（上面）には何もありません 表面（上面）には何もありません



長辺の側面に電源ボタンとインジケーター（LED）があります 長辺の側面に電源ボタンとインジケーター（LED）があります



その反対側にインクカートリッジ溝があります その反対側にインクカートリッジ溝があります



短辺の側面に印刷したフォト用紙が出てくるところ（印刷用紙排出口）があります 短辺の側面に印刷したフォト用紙が出てくるところ（印刷用紙排出口）があります



その反対側に充電用のUSB-C端子があります その反対側に充電用のUSB-C端子があります



Google PlayストアからXiaomi Homeアプリをダウンロードしてインストールするところ Google PlayストアからXiaomi Homeアプリをダウンロードしてインストールするところ



Google Playストアでインストールし、Xiaomi Homeアプリを起動したホーム画面 Google Playストアでインストールし、Xiaomi Homeアプリを起動したホーム画面



Xiaomi HomeアプリにXiaomi ポータブルフォトプリンター Proを追加しているところ Xiaomi HomeアプリにXiaomi ポータブルフォトプリンター Proを追加しているところ



Xiaomi HomeアプリでスマホとXiaomi ポータブルフォトプリンター Proをベアリングして写真を転送しているところ Xiaomi HomeアプリでスマホとXiaomi ポータブルフォトプリンター Proをベアリングして写真を転送しているところ



写真を選んだら右上のプリンターボタンを押すと印刷されます 写真を選んだら右上のプリンターボタンを押すと印刷されます



スマホから写真を転送ているところ スマホから写真を転送ているところ



印刷しているところ 印刷しているところ



印刷が完了して出てきたところ……きれい！ 印刷が完了して出てきたところ……きれい！



印刷した写真 印刷した写真

シャオミ(Xiaomi) ポータブルフォトプリンター Pro 薄型 Bluetooth接続 複数ユーザー同時接続可能 シールフィルム 自動ラミネート加工 ライブフォト印刷 フォト用紙パック昇華型 10枚同梱 シャオミ(Xiaomi) 2025-09-26



シャオミ(Xiaomi) ポータブル昇華型フォトペーパー 20枚入り イスタントフォト印刷 高精細 自動ラミネート 3インチの楽しいフォト xiaomi 2025-09-26



【965円OFFクーポン1/9-1/16】Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro 小型 昇華型フォトペーパー フォトステッカー 高解像度 高速印刷 Bluetooth共有 フ高画質 シールタイプ用紙スマホプリンター

価格：15,800円（税込、送料無料) (2026/1/9時点) 楽天で購入



Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro 昇華型フォトペーパー×20枚 昇華型フォトペーパー×50枚 ポータブル昇華型フォトステッカー×50枚 高画質 シールタイプ用紙 手帳 オフィス 写真 スマホプリンター インク不要

価格：2,880円〜（税込、送料別) (2026/1/9時点) 楽天で購入





Xiaomi公式 楽天市場店 Xiaomi公式 楽天市場店

そうした中で「これは！」という写真はしっかりと残しておきたいというニーズもあるものの、後で印刷するとなると、大量の写真から探すのも面倒になったりもします。そこでモバイルプリンターを持ち歩き、思い出をその場で印刷してしまうということもありではないでしょうか。これならその場で一緒に写った人にも写真を直接手渡すこともできます。今回、そんなモバイルプリンターとしてXiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）からより高精細な写真が印刷できる「ポータブルフォトプリンター Pro」が2025年9月26日（金）に発売されました。販路は公式Webサイト（ https://mi.com/jp/ ）内の公式Webストアや直営店「Xiaomi Store」のほか、Xiaomi公式 楽天市場店やAmazon.co.jp、シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shopなどとなっています。価格（金額はすべて税込）はオープンながら市場想定価格および公式Webストアでは15,800円で、専用のフォト用紙「Xiaomi ポータブル昇華型フォトペーパー」（10枚）が付属しており、フォト用紙はXiaomi ポータブル昇華型フォトペーパー（20枚）が1,280円、Xiaomi ポータブル昇華型フォトペーパー（50枚）が2,880円、Xiaomi ポータブル昇華型フォトステッカー（50枚）が3,880円とのことです。今回はシャオミ・ジャパンよりXiaomi ポータブル昇華型フォトペーパーをお借りして実際にスマホで撮った写真をプリントしてみましたのでその模様を紹介したいと思います。Xiaomi ポータブルフォトプリンター Proはプロ仕様の昇華型印刷テクノロジーによって美しく高精細な写真プリントを実現したモバイルプリンターです。同梱品はプリンター本体のほか、USB Type-C to A充電ケーブルおよびフォト用紙（フォトペーパー10枚）、インクカートリッジ（写真10枚分）、取扱説明書となっています。そのため、充電器は別途用意する必要があります。印刷は専用のフォト用紙を用い、別売のXiaomi ポータブル昇華型フォトペーパーおよびXiaomi ポータブル昇華型フォトステッカーはフォト用紙とインクカートリッジが入っており、どちらも印刷後に自動ラミネート加工されて色褪せや湿気に強く高画質となっており、サイズはともに2×3インチ（50×76mm）で、フォトペーパーは通常の写真用紙で、フォトステッカーは裏面がシールになっているため、貼って楽しめるようになっています。Xiaomi ポータブルフォトプリンター Proはホワイトに近い「シルバー」の1色のみで、サイズは約142.5×86.8×26.8、質量は約308gとなっており、一般的なスマホよりも少し重いくらいなため、持ち歩くのもそれほど難しくはないと思われます。またバッテリーは880mAh（7.4V）のリチウムイオン電池が内蔵されており、本体側面に備えられているUSB Type-C端子で充電して使います。またスマホなどとはBluetooth 5.2で接続し、スマホなど向けアプリ「Xiaomi Home」（以下、Xiaomi Homeアプリ）を使って写真を転送・印刷しますが、Bluetoothは3アカウントまでのマルチユーザーに対応しています。Xiaomi Homeの対応OSはAndroid 8.0以降またはiOS 13.0以降で、対応する写真（画像）のファイル形式はJPEGおよびPNG、HEIFとなっています。なお、側面にあるインクカートリッジをセットするところがあり、フォト用紙は裏面のパネルを外してセットします。本体は小さいものの、バッテリー内蔵のためそこそこ重たく、用紙10枚とインクカートリッジを装着した状態では約323gもありました。昇華型ではなく熱伝導型ですが、既存の「Xiaomi ポータブルフォトプリンター 1S」は本体の質量が約180gと軽いため、価格も市場想定価格が8,980円なのでより手軽に持ち歩きたい場合にはこちらのほうが良いかもしれません。フォト用紙とインクカートリッジをセットしたら、プリントするにはXiaomi Homeアプリをインストールする必要があります。Xiaomi ポータブルフォトプリンター Proのアプリへの登録も難しいことはなく、プリンタの電源を入れればアプリが自動的にBluetoothとのペアリング接続などお知らせしてくれます。なお、このアプリは今回紹介するポータブルフォトプリンタだけでなく、カメラなどのXiaomi製品を登録して使用できるものとなっています。Xiaomi ポータブルフォトプリンター Proをスマホに接続していれば、プリントに必要な画面に切り替わりますので、あちこち押して機能を探す必要はありません。手順としては「写真印刷」のアイコンから写真を選び、右上のプリンターアイコンをタップで印刷開始となります印刷方式は昇華型となっており、プリントは1色づつ印刷して一旦排出されまた飲み込まれ、シアン・マゼンダ・イエローの3色印刷したあとにコーティング層が付きます。印刷時間はカタログスペックで約1分となっていますが体感的には待てる時間です。実際に印刷してみましたが、動物のふわふわした毛も潰れずに印刷できており、印刷解像度313×313dpiで綺麗に印刷できました。プリントサイズは50×76mmなので、クレジットカードやキャッシュカードなどのおよそ54×85mmより少し小さめのカードサイズとなっており、パスケースなどに入れやすいサイズ感です。なお、アプリからクラウドストレージの写真を指定することはできませんが、クラウドストレージからXiaomi Homeアプリに共有すれば、クラウドストレージの写真もプリントできました。またカメラで撮った写真では撮影情報もプリントすることもできます。プリントコストとしては公式Webストアでは50枚印刷できる紙とインクのセットパックが2,880円で販売されており、単純に50分割して1枚当たり約57.6円でプリントできます。また今回は試していませんが、シール紙のフォトステッカーは50枚分のパックが3,880円で販売されており、1枚当たり約77.6円でプリントできます。例えば、競合となるキヤノンの昇華型プリンター（型番：SELPHY QX20）では、公式Webストア「キヤノンオンラインショップ」（ https://store.canon.jp/online/ ）での54×85mmサイズで印刷できる「カラーインク/ラベルセット XC-60L」（60枚）が4,180円となっており、単価が約69.7円となっています。そのため、Xiaomi ポータブルフォトプリンター Proはこのキヤノンの昇華型プリンターを含めた他社のモバイルプリンターともそれほど大差のないコストパフォーマンスで印刷できるようです。またXiaomi Homeアプリで写真に合わせて選べる多彩なフレームを付けられるほか、日付やテキストなどといったオリジナルのウォーターマークを追加でき、さらにスマホメーカーのXiamiならではの機能としてAR技術によって写真に動画や音声を組み込める「ARフォト」機能にも対応しており、Xiaomi Homeのプリンタープラグイン内の「スキャン」機能を使って印刷した写真を読み込めば、埋め込んだ動画（最大15秒）や音声（最大60秒）をスマホで再生できるようになっています。このようにXiaomi ポータブルフォトプリンター Proは写真をスマホで撮るだけでなく、プリントアウトして楽しみたい！大きなプリンタは置きたくない／置けない、写真のプリントを楽しみたい！プリントするならきれいなのがいい！の需要に答えられるプリンタかと思います。

記事執筆：Hisumi

■関連リンク・エスマックス（S-MAX）・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro 関連記事一覧 - S-MAX・行楽の秋！ パーティを盛り上げる２つの新製品 「Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro」、「Xiaomi サウンドパーティ」を9月26日（金）より発売開始 | 小米技術日本株式会社のプレスリリース・すべての仕様と機能 Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro | Xiaomi 日本