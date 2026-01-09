£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î°ÑÂ÷Àè¸µÌò°÷¤¬ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì£Ø¤ÇÈãÈ½¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Ø¥É¤¬½Ð¤ë¡×
¡¡²Î¼ê¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£¹Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î°ÑÂ÷Àè¸µÌò°÷¤¬½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤È¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò»£±Æ¤·Æ°²è¤òÌµÃÇ¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤È¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª½Ð±éÈï³²ËÉ»ß¡¦µßºÑË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î£Ø¤Ë£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Ö°ÑÂ÷Àè¸µÌò°÷¤¬¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤Þ¤º¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÄÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò»×¤¤¸½¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÈÌ³¤Î²¼ÀÁ¤±¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ü¥¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢Î¢¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢¥Ø¥É¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡Ö¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤ÎÒë¤ò¾Ê¤ß¤ë½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤äÎ©¾ì¤ò»ý¤Á½Ð¤½¤¦¤È¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Åö¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÊË¡¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤ÊºÛ¤¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£