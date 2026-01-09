アメリカのトランプ政権が行った関税措置について、日本時間9日夜にもアメリカの最高裁が判決を出す可能性が出てきました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「トランプ関税 20兆円返還？」をテーマに、トランプ政権の看板政策をめぐる裁判について解説します。

■去年4月 米企業やNY州がトランプ政権を提訴

まずは去年のトランプ大統領の発言です。

トランプ大統領（去年4月）

「世界中の国々に対して相互関税を課す大統領令に署名する」

ボードを持つトランプ大統領の姿、皆さん覚えてますよね。

この時、表明された相互関税などが裁判で争われているんです。

トランプ政権は去年4月にかけて世界中の貿易相手国に対する関税措置を次々と打ち出しました。これに対して、関税が発動されたすぐあと、アメリカの企業やニューヨーク州など12の州がトランプ政権を相手に訴訟を起こしました。

焦点はトランプ政権が相互関税などを導入する際、正当性の根拠とした「国際緊急経済権限法」についてです。

これは、国家の緊急事態に対し、輸出入などの経済取引を制限できるものなのですが、トランプ大統領は、本来得なければならないアメリカ議会の承認を得ずに発動しました。だから原告側は大統領の権限を越えているし、法律に沿っていないのではないかと訴えたということです。

■今回、争われているのは“2つ”

一つ、おさえておきたいのは、争われているのはすべての関税措置というわけではない、ということです。今回争われているのは次の2つについてです。

【1】各国に課した相互関税。日本は現在15％とされています。

【2】合成麻薬の流入を理由とした中国などへの追加関税。

日本が輸出するもので特に影響が大きい自動車のほか鉄鋼・アルミなどは、今回の裁判では対象外です。相互関税は国に対してかけたもので、自動車などは分野ごと、個別に関税をかける法律のもとで発動されたので含まれていません。

では最高裁にくるまでの裁判所の判断は、これまでどうだったかというと、1審と2審では「違法」との判断が出されました。そして日本時間の9日夜にも連邦最高裁の判断が下されるとみられています。

そして、この判決を見据えて日本企業なども動いています。

アメリカメディアによりますと、先ほど話した裁判とは別に、1000を超える企業が相次いでトランプ政権を訴えています。この企業の中にはアメリカの量販店コストコホールセールのほか、日本企業の現地法人などが少なくとも9社います。例えば豊田通商、リコー、住友化学などです。

この裁判では、何を訴えているのかというと「これまで支払った関税の確実な返還」です。

先ほど話した裁判で「違法」と判断された場合、日本企業側はこれまで支払った関税を全額返還するように求めているのですが、「違法」と判断されても、お金が返還されるかは最高裁が返還に言及するかや、トランプ政権の対応次第なんです。なので「違法」となったら確実にお金を返してもらえるよう、別の裁判でトランプ政権を提訴しているんです。

■全額返還なら約20兆円 市場にも打撃か

トランプ政権は巨額な返金に応じなければならない可能性があります。現地メディアによりますと、全額返還となると1330億ドル。日本円でおよそ20兆円にものぼるということです。

トランプ政権の看板政策の法的根拠が失われるという異例の事態でもあります。しかもこれだけ得ていた関税がなくなるという側面もありますので、税収が減るため財政が悪化したり、今は好調な市場に大きな打撃が出る可能性もあります。

──アメリカ政府が払うことになるので、アメリカの財政にも関わってくる非常に大きな問題ですね。裁判の行方はどのようにみられているのでしょうか。

関税が違法かどうかを問う裁判について、トランプ政権側、いわゆる保守系の判事らでさえ合法性を疑うという見方を示しているという報道も出ています。

■敗訴すれば…トランプ大統領「第二の戦略」

──もし違法性が認められた場合、トランプ大統領は素直に従うのでしょうか、それとも次の一手を考えているのでしょうか。

まさに、次の一手を考えているとみられています。去年のトランプ大統領の発言です。

トランプ大統領（去年11月）

「（敗訴すれば）我が国にとって壊滅的だが、同時に第二の戦略を練らなければならない」



第二の戦略とは一体、何なのか─。日本の経済産業省幹部は「分野別関税に替えて同じことをやってくると思う」と話していました。

自動車のように、国別ではなく分野別、それぞれの関税を広げていくという見方です。

9日夜にも、トランプ関税の合法性をめぐり、アメリカ最高裁の判決が示される可能性があります。日本企業への影響も大きいだけに、動向を注視したいところです。

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）