「裏口の開いている窓から入り、急いで2階に上がって寝室の部屋へ向かうと、姉はベッドの下に仰向けで床に倒れていました……」──2009年8月6日、女優の大原麗子さんが62歳の若さで世田谷区の自宅で亡くなった。数日前から電話が繋がらないことを不審に思い、実弟の政光氏が警察と自宅に踏み込むと、冒頭のように変わり果てた姉の姿を発見。孤独死だった。

【画像】大原麗子の自宅豪邸内部「アンティーク雑貨や高級ソファーを設えた大女優らしい部屋」

大原さんは翌日に行われた司法解剖で亡くなったのは同年8月3日頃、死因は不整脈による脳内出血とされた。『少し愛して、なが〜く愛して』──わずか15秒のウイスキーCMで一世を風靡した大原さんは数多くの映画、ドラマ、CMに出演した。だが、晩年は「ギラン・バレー症候群」の症状が悪化、躁うつ病も患い、女優業を休止していたなかで起きた死だった。

大原が最期まで過ごした豪邸跡には新築の家が建っていた。弟の政光氏がNEWSポストセブンの取材に、生前、誰にも見せなかった大原さんの素顔、難航した自宅の売却などについて振り返った。【前後編の後編。前編から読む】

「姉は亡くなる1カ月前にウチに来たんですが、可愛がっていた甥っ子に会えず、凄くがっかりしてたので、その日以降、何回か携帯に電話をしましたが出なかった。

ある日、姉が住んでいる自宅近くの警察署から『様子がおかしい。一緒に見に行ってくれませんか』という連絡がありました。以前、その警察署の『一日署長』をやったこともあり、地元の警察署が気にかけてくれて、定期的にメモをポストに投函するなど、様子を見てくれていたそうなんです」

政光氏は、「生前にもっと連絡をとっておけば良かった」と口にする。

「甥っ子に会えなかったのはかなりショックだったと思います。姉は自分の子どものように可愛がっていました。決して甘やかすようなことはなく、食べ方ひとつとっても、『クチャクチャ音をたてない！』と礼儀には厳しかった」

生前、大原さんはアンティーク雑貨などを好み、自宅にはクラシック時計がたくさんあり、なかには高価な物もあった。

「遺品整理も大変でしたが、姉の個人事務所の引継ぎ業務には苦労しました。利益がなくても経費がかかったり、会社ですからいろいろやることがあります。支払うべき税金を滞納していたことも亡くなってから分かりました。

『ギラン・バレー症候群』で体調自体は悪かったけど、仕事ができないほどではなかった。例えば骨折していても、観ている人には分からないように演技をしていましたから。"女優・大原麗子"という存在が姉の中で大きくなり過ぎていたのかもしれません」

大原さんが40歳のときに3億円で購入した敷地約150坪、間取り2階建て4LDKの豪邸は、主がいなくなっても残り続けていた。その理由を政光氏が語る。

「姉は『この家を売る時はできれば、そのまま残してくれるとうれしい』と言っていましたが、本人も一度売却しようとしていました。家が傷まないように自宅を訪ねて換気をしたり、掃除機をかけ、庭の草刈りもしました。

しかし、いざ売却しようとしても、なかなか売れなかった。それに毎年、多額の固定資産税もかかるし大変でした。2015年の姉の七回忌で買い手が見つかり、ほっとしました。以前、自宅を見に行きましたが、今は敷地は（分割することなく）そのままですが、雰囲気は以前と大きく変わっていましたね」

激動の人生を送った大原さんは現在、世田谷区にある「大原家」の墓で安らかに眠っている。

「姉の命日には、今も多くのファンの方がいらっしゃるので、お墓もきれいにしないといけないから掃除も大変なんですよ」

いまもファンに長く愛されている女優・大原麗子だった。

（了。前編から読む）