IT系現役会社員でYouTuberのネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「GMOとくとくBBでキャッシュバックをもらうために必ずやるべき設定6選」と題した動画を公開。手続きが複雑で受け取り損ねるケースもあるというキャッシュバックを、確実に受け取るための6つの事前設定について解説した。



ネコさや氏はまず、キャッシュバックに関する重要な案内が、契約時に発行される「とくとくBBメール」のアドレスに届く点を指摘。多くの人がこのメールアドレスを日常的に使っていないため、案内を見逃してしまうことが受け取り失敗の主な原因だと説明した。これを防ぐため、同氏は以下の6つの事前準備を推奨している。



1つ目は「メールログイン確認」。案内が届く「とくとくBBメール」に問題なくログインできるか、あらかじめ確認しておくことが不可欠だとした。



2つ目は「メール転送設定」。見逃し防止策として最も効果的だとし、普段使っているGmailなどの個人アドレスへ転送設定を行うよう強く勧めた。



3つ目は「キャッシュバック金額確認」。自分が対象となる金額を事前に把握しておくことで、手続きへの意識を高めることができるという。



4つ目は「違約金証明書の提出」。他社からの乗り換えで発生する違約金を補助してもらう場合、定められた期限内に証明書を提出する必要があると注意を促した。



5つ目は「口座登録」。キャッシュバックの案内メール受信後、振込先の銀行口座を登録する必要がある。登録期限は約1ヶ月と短いため、迅速な対応が求められると述べた。



最後に6つ目として「オプション解約」。キャッシュバックの適用条件に含まれることが多い有料オプションについて、不要であれば無料期間中に解約し、無駄な出費を抑えるべきだとアドバイスした。



ネコさや氏は、これらの準備をしておくだけでキャッシュバックの受け取り確率が格段に上がると締めくくった。手続きに不安を感じる人も、動画で紹介された6つのポイントを事前に確認してみてはいかがだろうか。