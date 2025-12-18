【明日なに着る？】あたたかくて心地いい「脚も細く見える」ニットパンツ





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

足先までワイドな幅広フォルムに加えて、すそにいくにつれシャープになる細身のニットパンツも多数登場。素材らしいぬくもりはそのまま、スタイルアップを促す美脚ニットを発見。





ゆとりがあるのに穿くと脚線がすっきり見える、すとんと落ちるシルエット。素肌にふれてもチクチクしないなめらかなニット素材は、保湿性、通気性ともに高く、極上の着心地。ほどよく力の抜けて見える風合いのおかげで発色も和らぎ、「パンツでカラー」もチャレンジしやすい。





【POINT】目線を上に向けるようにトップスはビッグサイズで調整を図り、足元はヒールに頼って脚をまっすぐ見せる工夫を。トップスのブラウンは色にぬくもりがあるぶん、シルク見えするリュクスな光沢でほっこり感を微調整。





