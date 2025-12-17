釣りアイドルでタレント、ユーチューバーの神野梓が16日夜、X（旧ツイッター）を更新。高速道路で事故を起こしたことを報告した。

神野は「釣りに向かう道中、高速道路の真ん中にシカがいて避けきれず衝突。その衝撃でハンドルが効かなくなり、ガードレールに突っ込みました。スピードが100キロ超えてたら・・ どんな事故になってたのか。考えると恐ろしいです」と事故が起きた時の状況を記述。「命を落としてもおかしくない事故だった。と救急隊の方に言われ こうして今ここにいられるのは、本当に周りの人のおかげです」とかなり危険な事故だったことをつづった。

そして「みんなに伝えたいことがあります。高速道路で動物が急に現れた時、急ブレーキや急ハンドルは本当に危険。後続車を巻き込む可能性もあるし、今回みたいにコントロールを失うこともあります」とし、「それともうひとつ。iPhoneの『衝突事故検出』機能。強い衝撃を感知すると、自動でカウントダウンが始まり反応がないと119や緊急連絡先に自動通報してくれます。（位置情報も送信されます） 私はこの機能に、本当に救われました。『まさか』は突然起きる。だからこそ iPhoneの緊急設定は一度見直してほしい この投稿が誰かの命を守るきっかけにますように」と述べ、車の前部が大破して潰れたように見える現場写真や、流血や複数の傷がある事故後の自身の顔写真をアップした。

続くポストでは「今回の事故で入院もしていませんし、骨折もありません。命に関わるような大きな怪我もなく、今は日常生活に戻れています。投稿は 心配してほしかったり、大げさに伝えたかったわけではなく、iPhoneの衝突事故検出のような機能があることを知っているかどうかで、結果が変わるかもしれない。少しでも誰かの役に立てばと思って投稿しました。それだけです」と事故を報告した真意を説明した。