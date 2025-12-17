この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

現在の中古戸建て市場は、条件の良い物件はすぐに売れてしまう一方で、条件が少し悪い物件は残ってしまうという「二極化」が進行中です。

さくら事務所執行役員CROの田村啓さんは、「売れ残っている物件を安易に購入するのは危険」と警告し、3ヶ月～半年以上掲載されている物件に潜む危険な理由3選を解説しています。



■ 売れ残り物件に潜む「3つの危険な理由」

売れ残っている中古物件には、買主にとって大きなリスクとなる、以下の3つの理由が隠れている可能性が高いです。



1. 危険な理由1：【価格】が相場より高すぎる

中古物件の売り出し価格は、売主さんが相場や不動産屋さんのアドバイスを元に決めますが、強気のチャレンジ価格で売り出されている場合があります。

・リスク：価格が高いから売れ残っているだけで、建物自体に問題がないケースももちろんあります。

・チャンス：交渉次第では価格が下がり、お宝物件になる可能性もあります。まずはその物件の相場をしっかり確認することが重要です。



2. 危険な理由2：【条件】に問題がある（権利や引渡し）

価格以外の、権利関係や取引条件に問題がある物件です。

・境界が未確定：隣人との敷地境界線が曖昧な状態だと、後々トラブルに発展する可能性があります。

・売主側のトラブル：売主側で相続問題などが絡んでいる場合、契約しても引き渡しまでに時間がかかったり、最悪、契約が進まないリスクがあります。

・対策：仲介業者と相談し、引き渡しまでに必ず境界の確定などの条件をクリアにすることが重要です。



3. 危険な理由3：【大きな不具合（瑕疵）】を抱えている

修繕に高額な費用がかかる、致命的な建物のリスクが隠されている場合です。

・構造的な問題：建物の傾き、シロアリ被害、雨漏りといった大きな不具合を抱えている。

・再建築不可：建替えができない土地である可能性。特に、昔は建築基準を満たしていても、再測量で基準を満たさず再建築不可となるケースがあります。

・営業トークの注意点：売れ残り物件で「リフォーム前提ならお得！」というトークが出たら要注意。リフォームで綺麗になることと、致命的なリスク（構造的な課題など）を取り除けるかは別問題です。営業トークよりも、建物の状態という「ファクト（事実）」を重視しましょう。



【まとめ】失敗しないための「2つの対策」

市場が好調な今だからこそ、売れ残り物件を選ぶ際には一層の慎重さが必要です。

1. 建物の「ファクト」を第三者に確認してもらう

大きな不具合（傾き、雨漏り、シロアリなど）のリスクは、私たち株式会社さくら事務所のようなホームインスペクターに依頼することで、客観的に把握し、取引のリスクを低減することができます。

2. 買主の味方となる「仲介業者」を選ぶ

ホームインスペクターは建物のリスクを減らせますが、取引全般のリスクはカバーできません。ご自身の状況や条件を理解し、その物件があなたにとってリスクとなるものを抱えていないか、買主の味方として見極めてくれる仲介パートナーを見つけることが大切です。



さくら事務所グループのらくだ不動産株式会社では、買主様に寄り添ったサービスを提供しております。是非お気軽にご相談ください。